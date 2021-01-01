01 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler

Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler

Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren besinler | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler... Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi. Pandemi nedeniyle evde daha fazla kalmak, beraberinde tüketimi de getirdi. Birçok kişi evde tüketimin artmasından şikayet ederken, alınan kiloların da nasıl verileceği büyük merak konusuydu. Araştırmalar, yedikçe insanın zayıflamasına yardımcı olan besinleri ortaya çıkardı. İşte uzmanlarından kritik tavsiyeler...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 10:15
  • 1
  • 22
Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler

Birçok kişi pandemi nedeniyle evlerine kapandı. Evde daha fazla vakit geçiren insanların ortak şikayeti artan tüketim ve alınan kilolalar. Uzmanlar, vatandaşların imdadına koşan önemli bir araştırma yaptı. Yedikçe kişinin zayıflamasına yardımcı olan besinler tek tek belli oldu. İşte herkesin merakla beklediği o liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 22
Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler
Pandemi nedeniyle evde kalma süremiz arttıkça, mutfaktan da çıkamaz olduk. Evdeki sıkıntımızı ‘atıştırarak’ geçiştirmeye çalışıyoruz. Ancak atıştırmalıklar sanıldığı kadar masum değil. Aklınıza geleni atıştırmak size kilo olarak dönebilir.
  • 3
  • 22
Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler

'MÜKEMMEL SİNERJİYİ BULUN'
Kilo verebilmek için atıştırmalıklar arasındaki mükemmel sinerjiyi bulmanın gerekli olduğunu kaydeden Saygı, "Atıştırmalıklar arasında mükemmel sinerjik birliği bulmak; her bir yiyeceğin yağla mücadele faydalarını güçlendirebilir. Böylece tek başına yerseniz elde edeceğinizden daha fazla fayda elde edebilirsiniz" diye konuşuyor.

  • 4
  • 22
Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler
Saygı’ya göre kilo vermek için atıştırmak istiyorsanız, öncelikle kalorisi düşük atıştırmalıkları seçmelisiniz. “250 kalorinin altı iyi bir başlangıç noktasıdır” diyen Saygı şöyle konuşuyor: “Tek başına yemek yemek yerine atıştırmalıklarınızı eşleştirmek önemli.
  • 5
  • 22
Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler
Araştırmalar, insanların protein ve lifi eşleştiren atıştırmalıklar tükettiklerinde kendilerini daha az aç hissettiklerini ve nihayetinde atıştırmayanlara kıyasla daha az tükettiklerini göstermektedir.