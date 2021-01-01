HaberlerGaleriYerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler
Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren gıdalar | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler
Yerken zayıflatan yiyecekler | Yedikçe kilo verdiren besinler | Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan altın tavsiyeler... Kilo vermek isteyenlere uzmanlardan önemli tavsiyeler geldi. Pandemi nedeniyle evde daha fazla kalmak, beraberinde tüketimi de getirdi. Birçok kişi evde tüketimin artmasından şikayet ederken, alınan kiloların da nasıl verileceği büyük merak konusuydu. Araştırmalar, yedikçe insanın zayıflamasına yardımcı olan besinleri ortaya çıkardı. İşte uzmanlarından kritik tavsiyeler...
Giriş Tarihi: 01.01.2021 09:59Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 10:15