Birçok kişi pandemi nedeniyle evlerine kapandı. Evde daha fazla vakit geçiren insanların ortak şikayeti artan tüketim ve alınan kilolalar. Uzmanlar, vatandaşların imdadına koşan önemli bir araştırma yaptı. Yedikçe kişinin zayıflamasına yardımcı olan besinler tek tek belli oldu. İşte herkesin merakla beklediği o liste...