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01 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet: Bugün cuma namazı kılınacak mı? 01 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Sokağa çıkma yasağında... Diyanet: Bugün cuma namazı kılınacak mı? 01 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Sokağa çıkma yasağında... Bugün cuma namazı kılınacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle yılbaşında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Yeni yılın ilk cuma namazı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı nedeniyle cuma namazının kılınıp kılınmayacağını merak ediyor. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? 01 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Sokağa çıkma yasağında cuma namazı var mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 01.01.2021 10:16 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 10:16
Yılbaşında cuma namazı kılınacak mı? Tam 80 saat sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yılbaşı nedeniyle cuma günü de sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Müslümanların bayramı olarak bilinen bu mübarek günde cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Cuma namazı kılınması yönünde resmi makamlardan açıklama geldi. Peki, bugün cuma namazı kılınacak mı? 01 Ocak 2021 Cuma namazına gitmek serbest mi? Sokağa çıkma yasağında cuma namazı var mı? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR BUGÜN CUMA NAMAZI KILINACAK MI?
1 Ocak'ta Cuma namazını kılmak isteyenlere, motorlu araç kullanmamak şartıyla yürüyerek en yakındaki camiye gitme izni verildi.
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi dün saat 15.00'te İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten başkanlığında toplanarak, sokağa çıkma kısıtlamasını ele aldı. Toplantı sonunda alınan kararda, halkın son dönemde alınan önlemlere uyumda gösterdiği özveri sonucunda koronavirüs salgınının yayılımında yeniden düşüş eğilimine girildiği hatırlatıldı.
Cuma namazına izin verilmesini öngören ilgili tüm kuruluşlara gönderilen kararda şöyle denildi:
"Alınan tedbirlerin eksiksiz ve süreklilik taşıyacak şekilde uygulanması bu başarının devamı açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede; 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında 1 Ocak 2021 tarihinde Cuma namazına gitmek isteyen vatandaşlarımızın temizlik, maske, mesafe kurallarına riayet etmek ve araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camiye gidip gelebilmelerine karar verilmiştir"
Kararda,
"Belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ CUMA NAMAZINA GİDEBİLECEK Mİ?
Cuma namazı kılmak isteyenler için İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saati cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındakilerin sokağa çıkış saati ise cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecek.