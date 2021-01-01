Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? Heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye tam 100 milyon TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı. Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar merak ediliypor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz haberimizden yılbaşı çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? İşte MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste...