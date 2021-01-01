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Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Büyük umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Dün gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kazandıran numaralar tam listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? İşte MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste...
Giriş Tarihi: 01.01.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 09:31
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