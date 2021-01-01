01 Ocak 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Büyük umutlarla biletlerini satın alan vatandaşlar, heyecan içinde sonuçları araştırıyor. Dün gerçekleştirilen çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. 2021 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kazandıran numaralar tam listesine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? İşte MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste...

Giriş Tarihi: 01.01.2021 09:31 Güncelleme Tarihi: 01.01.2021 09:31
  • 1
  • 12
Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

Milli Piyango büyük ikramiye hangi ile çıktı? Heyecanla beklenen yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. Her yıl hayalleri süsleyen Milli Piyango'da bu yıl büyük ikramiye tam 100 milyon TL olarak açıklandı. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet ettiği açıklandı. Yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar merak ediliypor. Ahaber.com.tr olarak derlediğimiz haberimizden yılbaşı çekiliş sonuçlarını öğrenebilirsiniz. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? İşte MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI?

Milli Piyango'nun 2021 yılbaşı özel çekilişi tamamlandı. 100 milyon liralık büyük ikramiye, "9884757" numaralı çeyrek bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaranın bulunduğu biletin sevk merkezi, Manisa Akhisar olarak açıklandı.

Çekilişte amorti rakamları "0" ve "5" olarak belirlendi.

  • 3
  • 12
Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

10 milyon TL kazandıran numaralar

3813252, 8216776

  • 4
  • 12
Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

1 milyon TL kazandıran numaralar

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

  • 5
  • 12
Milli Piyango büyük ikramiye nereye, hangi ile çıktı? MPİ 2021 yılbaşı çekiliş sonuçları kazandıran numaralar tam liste

120 bin TL kazandıran numaralar

9989608,9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926