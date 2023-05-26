Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yaklaşık 1940'dan beri...

Alman arkeologlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir evi incelerken gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. O dönemde çok sayıda hava saldırısı nedeniyle 1940-1941 yıllarında inşa edilen bu sığınakların, evlerin çoğunda bulunması normal bir durumdu. Ancak bu evde bulunan odanın farklı bir özelliği bulunmaktaydı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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