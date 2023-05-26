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Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yaklaşık 1940'dan beri...

Alman arkeologlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir evi incelerken gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. O dönemde çok sayıda hava saldırısı nedeniyle 1940-1941 yıllarında inşa edilen bu sığınakların, evlerin çoğunda bulunması normal bir durumdu. Ancak bu evde bulunan odanın farklı bir özelliği bulunmaktaydı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.05.2023 08:50 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023 08:50
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Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yaklaşık 1940’dan beri...

Alman arkeologlar 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bir evi incelerken gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. O dönemde çok sayıda hava saldırısı nedeniyle 1940-1941 yıllarında inşa edilen bu sığınakların, evlerin çoğunda bulunması normal bir durumdu. Ancak bu evde bulunan odanın farklı bir özelliği bulunmaktaydı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yaklaşık 1940’dan beri...

Almanya'nın batısındaki Dortmund şehrinde bulunan sığınak, 1940-41 yıllarında vatandaşlar tarafından hava saldırıları sırasında yer altı sığınağı olarak kullanılmak üzere inşa edilmişti.

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Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yaklaşık 1940’dan beri...

Alman arkeologlar, bir zamanlar aynı anda yüzlerce insanı barındıran terk edilmiş bir II. Dünya Savaşı sığınağında gizlenmiş "çok iyi korunmuş" bir bar buldular.

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Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yaklaşık 1940’dan beri...

Belediye sözcüsü Alexandra Schürmann Newsweek'e verdiği demeçte, "O zamanlar Dortmund şehrinde bulunan birçok hava saldırısı sığınağından biriydi, bazıları hala korunuyor. " dedi.

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Yerin tam 20 metre altında 5 kilometre uzunluğunda! Arkeologlar o odaya girince inanamadılar! Yaklaşık 1940’dan beri...

Buna göre, sığınağın asıl amacı kesinlikle bir kafe veya bar değildi.