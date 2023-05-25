Müge Anlı’daki zincirleme cinayette sorguda itiraf geldi bir kişi daha gözaltında! “Paçasında çamur gördüm”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Sevgi Demirci cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. İki çocuğuyla birlikte katledilen Demirci'nin birliktelik yaşadığı Ünal Yurdakul tarafından öldürülüp gömüldüğü itirafı geldi. Erdoğan Polat ile Mücahit Polat'ın da Ünal tarafından öldürüldüğünü itiraf Ömer Yurdakul, Çatalca'da yapılan tatbikatta yer gösterdi. Gelen itiraflar sonrası bir kişi daha gözaltına alındı. İşte Sevgi Demirci ve çocuklarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler...