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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette sorguda itiraf geldi bir kişi daha gözaltında! “Paçasında çamur gördüm”

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Sevgi Demirci cinayetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. İki çocuğuyla birlikte katledilen Demirci'nin birliktelik yaşadığı Ünal Yurdakul tarafından öldürülüp gömüldüğü itirafı geldi. Erdoğan Polat ile Mücahit Polat'ın da Ünal tarafından öldürüldüğünü itiraf Ömer Yurdakul, Çatalca'da yapılan tatbikatta yer gösterdi. Gelen itiraflar sonrası bir kişi daha gözaltına alındı. İşte Sevgi Demirci ve çocuklarıyla ilgili yaşanan son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 25.05.2023 13:45 Güncelleme Tarihi: 25.05.2023 14:01
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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette sorguda itiraf geldi bir kişi daha gözaltında! “Paçasında çamur gördüm”

Müge Anlı'daki Sevgi Demirci ve çocuklarının katledildiği olayda flaş gelişmeler yaşandı! Yıkık evde yapılan çalışmalarda anne ve çocuklarının cenazelerine ulaşılırken Ömer Yurdakul, Erdoğan Polat ile Mücahit Polat'ın da Ünal tarafından öldürüldüğünü itiraf etti. Soruşturma kapsamında bir kişi daha gözaltına alındı. İşte yaşanan son gelişmeler...

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette sorguda itiraf geldi bir kişi daha gözaltında! “Paçasında çamur gördüm”

Müge Anlı çocuklarıyla sırra kadem basan Sevgi Demirci olayında gelişme yaşandı! Yıkık evde yapılan çalışmalarda bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı! İşte Sevgi Demirci ve çocuklarıyla ilgili yaşananlar…

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette sorguda itiraf geldi bir kişi daha gözaltında! “Paçasında çamur gördüm”

Eşinden boşanmasının ardından Ankara'dan İstanbul'a yerleşen Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile aşk yaşamaya başladı. 25 Ocak 2021 tarihinde ise oğlu Eren ve kızı Rümeysa ile ortadan kayboldu.

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette sorguda itiraf geldi bir kişi daha gözaltında! “Paçasında çamur gördüm”

Müge Anlı ve ekibi tarafından aranan anne ve iki çocuğunun cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi gündeme geldi.

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Müge Anlı’daki zincirleme cinayette sorguda itiraf geldi bir kişi daha gözaltında! “Paçasında çamur gördüm”

Demirci'nin ablasının iddiasına göre daha önce Ankara'da yaşarken, ayrıldıktan sonra İstanbul'a taşınan Sevgi Demirci, eski eşinin yeğeni Ünal Yurdakul ile görüşmeye başladı. Ünal Bey'den şüphelendiklerini söyleyen aile 2 yıldır ablalarından ve çocuklarından haber alamadıklarını belirtti.