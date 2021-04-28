Yerin 3 bin metre derinliğinden gelen şifa! Mucizevi etkileri var

Magmaya yaklaşması gerektiğini söylüyorlar. Etrafımızda jeotermal enerji üreten tesisler var. Bu tesisler 3 bin 200 metreden 180 dereceye kadar çıkan sıcaklıktaki suları çıkartıyorlar. Bizim suyumuzun kükürt oranı yüksek. Romatizma rahatsızlıklarına, eklem rahatsızlıklarına ve ortopedik rahatsızlıklara bire bir olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin her tarafından, yurt dışından geliyorlar. 81 ilden müşterimiz var. Ama şu süreçte pandemi nedeniyle ortam biraz sakin. Bu bölgede termal suya girip, çıkan kişilerde korona virüse rastlanılmadı. Demek ki bu suyun kükürt oranının yüksek olmasından da kaynaklı olabilir tamamen bakteriyi öldürüyor" diye konuştu.



