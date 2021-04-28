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Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi
Marketlerin sosyal amaçlı kullanılmaya başlandığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Pazar günü Ankara'da süpermarkete girdim. Baktım, insanlar içeride kum gibi. Diğer zamanlarda pazar günü o kadar kalabalık olmaz. Belli ki sosyal amaçla dolaşıyorlar" dedi. 'Ne zaman rahatlama yaşanır?' sorusuna da yanıt veren Akın, ''Mayıs ayının ortalarına doğru daha rahat döneme doğru geçeceğimizi tahmin ediyorum'' diye konuştu.