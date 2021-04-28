Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Ben pazar günü Ankara'da bir süpermarkete girdim. Baktım, insanlar içeride kum gibi. Yani diğer zamanlarda pazar günü o kadar kalabalık olmaz. Belli ki sosyal amaçla dolaşıyorlar. Markete girmedim, alacağımı almadım. Esasında burada 'Marketler hastalık saçıyor' demeyelim, bir yeri hedeflemeyelim; ama market girişlerinde HES kodu sorgulaması çok önemli" diye konuştu.