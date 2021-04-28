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Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Marketlerin sosyal amaçlı kullanılmaya başlandığını söyleyen Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, "Pazar günü Ankara'da süpermarkete girdim. Baktım, insanlar içeride kum gibi. Diğer zamanlarda pazar günü o kadar kalabalık olmaz. Belli ki sosyal amaçla dolaşıyorlar" dedi. 'Ne zaman rahatlama yaşanır?' sorusuna da yanıt veren Akın, ''Mayıs ayının ortalarına doğru daha rahat döneme doğru geçeceğimizi tahmin ediyorum'' diye konuştu.

Giriş Tarihi: 28.04.2021 12:15
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Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Ülke genelinde, 17 günlük 'tam kapanma' döneminde, önceki kısıtlamaların aksine pazar günleri marketlerin kapatılmasına karar verildi.

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Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, Covid-19 döneminde özellikle son dönemde marketlerin sosyal amaçlı kullanılmaya başlandığını söyledi. Akın, "Kocaman sepetler dolduruyoruz. İşe yarar mı, yaramaz mı; bilmiyoruz.

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Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Son dönemde marketler özellikle Covid-19 nedeniyle sosyal amaçlı kullanılmaya başlandı. Bu nedenle kalabalıkların toplandığı alanlar haline geldi.

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Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

Ben pazar günü Ankara'da bir süpermarkete girdim. Baktım, insanlar içeride kum gibi. Yani diğer zamanlarda pazar günü o kadar kalabalık olmaz. Belli ki sosyal amaçla dolaşıyorlar. Markete girmedim, alacağımı almadım. Esasında burada 'Marketler hastalık saçıyor' demeyelim, bir yeri hedeflemeyelim; ama market girişlerinde HES kodu sorgulaması çok önemli" diye konuştu.

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Ne zaman rahatlama yaşanır? Bilim Kurulu üyesi tarih verdi

'KALABALIKSA MARKETE GİRMEYİN'

Marketlerin kapasitesinin de dikkate alınmadığını belirten Prof. Dr. Akın, "Kapasiteyi ne market yöneticisi ne de insanlar dikkate alıyor. Normalde markete girerseniz, çok kalabalık görürseniz başka bir şekilde o ihtiyaçları karşılamak ya da ertelemek lazım.