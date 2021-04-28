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Akıllara durgunluk veren yöntem! Yer Adana! Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Adana polisi otomobil hırsızlığı yapan şebekeye darbe vurdu. Operasyonda ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin çaldıkları otomobillerin şase numarasını değiştirip sahte plakalarla sattığı tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin çaldıkları araçları 5 katlı binanın çatısına çıkartıp parçaladıkları belirlendi.