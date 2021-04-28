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Akıllara durgunluk veren yöntem! Yer Adana! Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar

Adana polisi otomobil hırsızlığı yapan şebekeye darbe vurdu. Operasyonda ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Çetenin çaldıkları otomobillerin şase numarasını değiştirip sahte plakalarla sattığı tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin çaldıkları araçları 5 katlı binanın çatısına çıkartıp parçaladıkları belirlendi.

DHA
Giriş Tarihi: 28.04.2021 10:50 Güncelleme Tarihi: 28.04.2021 11:23
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Akıllara durgunluk veren yöntem! Yer Adana! Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adana merkezli bir şebekenin farklı cins ve markalardaki araçları çalıp, ya da hacizle araçları alarak şasi numaralarını değiştirerek sahte plakalarla sattığı bilgisine ulaştı.
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Akıllara durgunluk veren yöntem! Yer Adana! Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar

Şebekenin ayrıca, piyasadaki hacizli ya da ağır hasarlı araçları değerinin altında satın aldıkları, ardından da aynı model araçlardan çalarak parça değişimi yapıp sattıkları tespit edildi.

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Akıllara durgunluk veren yöntem! Yer Adana! Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Polis, 4 aylık teknik ve fiziki takip sonucu deşifre ettiği şebekeye üye oldukları öne sürülen 49 kişi için savcılık gözaltı kararı çıkardı. Adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için ekipler, 23 Ocak'ta Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 49 şüpheliyi yakaladı.
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Akıllara durgunluk veren yöntem! Yer Adana! Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 49 şüpheliden aralarında çete lideri M.E.'nin de bulunduğu 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla 29 şüpheli ise serbest bırakıldı.
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Akıllara durgunluk veren yöntem! Yer Adana! Otomobilleri 5 katlı binanın çatısında parçalamışlar
Operasyonun ardından polisin şebekeyi çökertmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Teknik takibin yanı sıra şebekeyi fiziki takibe alan polisin, kılık değiştirerek şüphelileri adım adım izlediği, şebekeye ait tamirhane ve oto servislere yakın başka iş yerlerinde kaportacı, temizlikçi gibi çalıştığı, müşteri kılığına girdiği öğrenildi.