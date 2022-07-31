31 Temmuz 2022, Pazar
Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler
Kocaeli'de yer alan Parsık Mağarası, zengin damlataş oluşumu ve doğal kliması özelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, bu mağaraların amatör doğa gezginleri tarafından bulunduğunu belirtti. İşte büyülüyeci mağara ile ilgili ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 31.07.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 18:32
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