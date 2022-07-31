Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler

"GELENLERİN TAM TEÇHİZATLI OLMASI GEREKİYOR ÇÜNKÜ…"



Mağaranın, zengin damlataş oluşumları ile görenleri cezbeden doğal görünüme sahip olduğunu belirten Öztürk, "Mağaranın içinde şu anda damlataş oluşumları gözlemliyoruz. Ayrıca sarkıt, dikit ve soğan taşı şeklinde oluşumlar var. Fakat ne yazık ki bu sarkıtlar, akvaryum işi yapanlar tarafından talan edildi. Sarkıtları söküp, süs malzemesi olarak götürmüşler. Şu anda çok soğuk, sırtımıza mağaradan soğuk bir rüzgar esiyor. Sıcaklık yaklaşık eksi 2 derecelerde. Temmuz ayının sonundayız, serinlemek isteyenler buraya gelebilir. Mağarayı ziyarete en uygun vakit yaz mevsimi, gelenlerin tam teçhizatlı olması gerekiyor çünkü kafalarını taşa çarpabilirler veya taş düşebilir. Mağaranın yan tarafında dere var diğer mevsimlerde bu derenin debisi çok yükseliyor. Mağaranın içerisini su basabiliyor, o yüzden biz buraya daha çok yaz mevsiminde ziyaretçilerin gelmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.