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Haberler Galeri Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler

Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler

Kocaeli'de yer alan Parsık Mağarası, zengin damlataş oluşumu ve doğal kliması özelliğiyle kendine hayran bırakıyor. Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, bu mağaraların amatör doğa gezginleri tarafından bulunduğunu belirtti. İşte büyülüyeci mağara ile ilgili ayrıntılar…

İHA
Giriş Tarihi: 31.07.2022 18:32 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 18:32
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Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Aksığın Mahallesi'nde yer alan Parsık Mağarası, içinde barındırdığı zengin damlataş oluşumlarıyla dikkat çekiyor.

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Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler

İzmit merkeze 30, Başiskele'ye ise 20 kilometre mesafedeki mağara, doğal güzelliğiyle adeta büyülüyor.

Sarkıt, dikit, sütun ve soğan şekilli damlataşlar oluşumlarının olduğu mağara, yazın soğuk, kışın ise sıcak hava üretiyor.

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Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler

"AMATÖR DOĞA GEZGİNLERİ TARAFINDAN BULUNDU"

Yuvacık Barajı Havzasında irili ufaklı 6 mağara olduğunu, bu mağaraların amatör doğa gezginleri tarafından bulunduğunu ifade eden Başiskele Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Merkezi Direktörü Emin Öztürk, "Gezmeye değer 3 mağara var. Bunların iki tanesi Beşkayalar Tabiat Parkında bulunuyor. İlki Soğukpınar Veysel Candan Mağarasıdır, bu mağaradan 100- 200 metre ilerinde sizi 8 metrelik bir şelale karşılıyor. Mağaradan Başiskele ve Gölcük'ün yukarı kesimlerine içme suyu sağlanıyor. Diğer mağara ise bu mağaranın 200 metre ilerisinde bulunan Cirbin Ali Mağarasıdır. Şu anda önünde bulunduğumuz ise Parsık Mağarası. Bu mağara Aksığın ve Kazandere mahalleleri arsında bulunuyor. Yaklaşık 400 metre uzunluğundadır. 150 metreden sonra mağaranın içindeki yol iki kola ayrılıyor. Mağaranın içinde bazı kısımlarda yürüyerek bazı kısmalarda ise çömelerek veya sürünerek ilerleyebiliyorsunuz" dedi.

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Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler

"GELENLERİN TAM TEÇHİZATLI OLMASI GEREKİYOR ÇÜNKÜ…"

Mağaranın, zengin damlataş oluşumları ile görenleri cezbeden doğal görünüme sahip olduğunu belirten Öztürk, "Mağaranın içinde şu anda damlataş oluşumları gözlemliyoruz. Ayrıca sarkıt, dikit ve soğan taşı şeklinde oluşumlar var. Fakat ne yazık ki bu sarkıtlar, akvaryum işi yapanlar tarafından talan edildi. Sarkıtları söküp, süs malzemesi olarak götürmüşler. Şu anda çok soğuk, sırtımıza mağaradan soğuk bir rüzgar esiyor. Sıcaklık yaklaşık eksi 2 derecelerde. Temmuz ayının sonundayız, serinlemek isteyenler buraya gelebilir. Mağarayı ziyarete en uygun vakit yaz mevsimi, gelenlerin tam teçhizatlı olması gerekiyor çünkü kafalarını taşa çarpabilirler veya taş düşebilir. Mağaranın yan tarafında dere var diğer mevsimlerde bu derenin debisi çok yükseliyor. Mağaranın içerisini su basabiliyor, o yüzden biz buraya daha çok yaz mevsiminde ziyaretçilerin gelmesini tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

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Yer: Kocaeli Parsık Mağarası: Serinlemeye gelen de var altın aramaya da… Yürüyüş yaparken keşfettiler