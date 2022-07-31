Sel felaketi yaşanan Bilecik’teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak

Aynı olayda yaralanan Sinan Bikmen'e taziyelerini ileten Bakan Dönmez, "Ben o tarihlerde gelemedim, bayramda ailece Covid-19 olduk. Olay olur olmaz gerek Valiliğimiz gerek AFAD Başkanlığımız ile doğrudan irtibata geçebildik. Bu nedenden dolayı olayları uzaktan takip etmek zorunda kaldık. Gerekli destek ve imkanların sunulması için gerekli şeyleri ifade ettik. Olay yaşandığı anda Asiye Bikmen hayatını kaybetmiş. Tabi giden canı geri getirme imkanımız yok kullar olarak aciz olduğumuz bazı şeyler var" dedi.