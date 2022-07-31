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Sel felaketi yaşanan Bilecik'teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te yaşanan sel felaketi sonrası koronavirüs olduğu için ziyaret edemediği bölgeye gitti. Vatandaşlarla görüşen Bakan Dönmez, çiftçi ve köylülere müjdeli haberi verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez, "Evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek, yardım, ödenek yapılacak inşallah" dedi.

Giriş Tarihi: 31.07.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 16:38
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Sel felaketi yaşanan Bilecik’teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçtiğimiz günlerde 1 kişinin de hayatını kaybettiği sel sonrası çiftçi ve köylülere müjdeyi vererek, "Çiftçilerimize 1 hafta içinde ödeneği serbest bırakacaklar valiliğimiz emrinde. Ayrıca evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek yardım ödenek yapılacak inşallah" dedi.

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Sel felaketi yaşanan Bilecik’teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yaşanan selden etkilenen köy ve mahallelerin muhtarlarıyla baba ocağı Gölpazarı'nda bir araya geldi. Ardından ilçeye bağlı Türkmen köyüne geçen Bakan Dönmez, 9 Temmuz günü yaşanan selde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden 68 yaşındaki Asiye Bikmen'in mevlidi şerifine katıldı.

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Sel felaketi yaşanan Bilecik’teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak

Aynı olayda yaralanan Sinan Bikmen'e taziyelerini ileten Bakan Dönmez, "Ben o tarihlerde gelemedim, bayramda ailece Covid-19 olduk. Olay olur olmaz gerek Valiliğimiz gerek AFAD Başkanlığımız ile doğrudan irtibata geçebildik. Bu nedenden dolayı olayları uzaktan takip etmek zorunda kaldık. Gerekli destek ve imkanların sunulması için gerekli şeyleri ifade ettik. Olay yaşandığı anda Asiye Bikmen hayatını kaybetmiş. Tabi giden canı geri getirme imkanımız yok kullar olarak aciz olduğumuz bazı şeyler var" dedi.

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Sel felaketi yaşanan Bilecik’teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak

"ÖDEMELER YAPILACAK"

Bakan Dönmez, köy muhtarıyla görüştükleri ekin ve tahıllarda bazı zarar ve ziyanlar olduğunu anlatarak, "Onlarla ilgili tarım müdürlüğümüz gerekli hasar tespit çalışması yapmış. Valiliğimiz ise Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına bildirmiş ve bizler de milletvekilimizle Ankara'da bu durumu takip ettik." dedi.

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Sel felaketi yaşanan Bilecik’teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak

Bakan Dönmez, "Bugün de İdari İşler Başkanımızla görüştük, inşallah 1 hafta içinde ödeneği serbest bırakacaklar valiliğimiz emrinde. Bu ayrıca evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek yardım ödenek yapılacak inşallah. Rabbimden bu ve benzeri olaylardan korusun diliyorum" şeklinde konuştu.