31 Temmuz 2022, Pazar
Sel felaketi yaşanan Bilecik'teki çiftçi ve köylülere müjde! Destek ve yardım ödemeleri yapılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'te yaşanan sel felaketi sonrası koronavirüs olduğu için ziyaret edemediği bölgeye gitti. Vatandaşlarla görüşen Bakan Dönmez, çiftçi ve köylülere müjdeli haberi verdi. Önemli açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez, "Evi ve araçları zarar gören varsa onlara imkanlar ölçüsünde destek, yardım, ödenek yapılacak inşallah" dedi.
Giriş Tarihi: 31.07.2022 16:37 Güncelleme Tarihi: 31.07.2022 16:38
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8