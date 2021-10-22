Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, tatil planlarını resmi tatil günlerine göre yapıyor. Yıl içerisinde belirli dönemlerde olan resmi tatiller ile çalışanlar en az 15 gün izin yapabilecek. Alınacak kararlarla bu sürenin uzaması mümkün olabilecek. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda tatilin birleştirilmesi halinde sürenin 20-25 güne kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.