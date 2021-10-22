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Haberler Galeri Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

Kamu ve özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, tatil planlarını resmi tatil günlerine göre yapıyor. Yıl içerisinde belirli dönemlerde olan resmi tatiller ile çalışanlar en az 15 gün izin yapabilecek. Alınacak kararlarla bu sürenin uzaması mümkün olabilecek. Özellikle Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda tatilin birleştirilmesi halinde sürenin 20-25 güne kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 16:03
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Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

Milyonlarca çalışan her yıl tatil planlarını resmi tatillere göre yapıyor. Kamu ve özel sektör çalışanları, yıl içerisinde farklı aylara yayılan resmi tatiller sayesinde izin yapabiliyor ve dinlenme fırsatı buluyor. Yaz aylarına denk gelen günlerde ise tatil planları yapılıyor. 2022 yılında çalışanların en az 15 gün izin yapması söz konusu olabilecek. Resmi tatil süresi hükümetin alacağı kararlarla daha da uzayabilecek.

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Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

2022 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ!

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

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Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

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Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

Ramazan Bayramı: 2 Mayıs Pazartesi - 4 Mayıs Çarşamba

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Kamu ve özel sektör çalışanları dikkat! En az 15 gün izin yapacaksınız! 2022’de bu tarihler tatil olacak!

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe