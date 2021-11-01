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Yeni sarı altın: Ben böyle verim görmedim! Kurutup 3 lira yerine 40 liradan satıyorlar

Elma denilince akla ilk gelen yerlerin başında gelen Amasya'da cennet hurması (Trabzon hurması) da büyük rağbet görüyor. Üreticiler tarafından 'yeni sarı altın' olarak adlandırılan cennet hurmasından bu yıl 600 tondan fazla rekolte beklenirken, meyve dalında kilosu 3 liraya alıcı buluyor.

Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:02
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Yeni sarı altın: Ben böyle verim görmedim! Kurutup 3 lira yerine 40 liradan satıyorlar

Yörenin meyve hangarı Ziyaret beldesinde günün ilk ışıklarıyla bahçelerin yolunu üreticiler gün boyu topladıkları hurmaları özenle seçiyor. Kabuğu soyulan meyveler ise kurutmalık için askılara asılıyor. Kurusu da kilosu 40 liradan satılıyor.

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Yeni sarı altın: Ben böyle verim görmedim! Kurutup 3 lira yerine 40 liradan satıyorlar

Beldelerinde 15 yıl öncesine kadar yetiştiriciliğinin az yapıldığı cennet hurmasının son yıllarda dikiminin giderek arttığını anlatan 76 yaşındaki Nadir Atıcı, "Bugünlerde dalında fiyatı 2,5 lira ile 3 lira olan cennet hurması şimdi çok değerlendi. Sarı altın gibi oldu" dedi.

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Yeni sarı altın: Ben böyle verim görmedim! Kurutup 3 lira yerine 40 liradan satıyorlar

Bu yıl hasadın çok verimli geçtiğini belirtiği ürünlerinin İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun her yanına gönderildiğine değinen Ahmet Cengiz, "Bu sene çok güzel hurma var. Daha önce böyle verim görmedim" diye konuştu.

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Yeni sarı altın: Ben böyle verim görmedim! Kurutup 3 lira yerine 40 liradan satıyorlar

Cennet hurmasın organik ortamda yetiştirildiğini vurgulayan Rahmi İçöz de, "İlaç vurmadığımız için masrafsız. Her yıl güzel para kazandırıyor.

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Yeni sarı altın: Ben böyle verim görmedim! Kurutup 3 lira yerine 40 liradan satıyorlar

Sebze-meyve halinde kilosu 5 lira ile 7 lira arasındaki fiyatlardan satılıyor. Kurusu daha iyi para kazandırıyor. Kilosu 40 liradan satılıyor" şeklinde konuştu.