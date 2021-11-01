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Yeni sarı altın: Ben böyle verim görmedim! Kurutup 3 lira yerine 40 liradan satıyorlar
Elma denilince akla ilk gelen yerlerin başında gelen Amasya'da cennet hurması (Trabzon hurması) da büyük rağbet görüyor. Üreticiler tarafından 'yeni sarı altın' olarak adlandırılan cennet hurmasından bu yıl 600 tondan fazla rekolte beklenirken, meyve dalında kilosu 3 liraya alıcı buluyor.
Giriş Tarihi: 01.11.2021 10:02Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 10:02