Son dakika | Karla kaplı araziye kuruldu! Yüzlerce hanenin ihtiyacı karşılanıyor

Başkan Orhan, "Yenilenebilir enerji yatırımları, doğayı koruma misyonlarıyla da ön plana çıkar. Dolayısıyla Aziziye ilçemize kazandırdığımız bu yatırımımız da, yıllık 925 ton karbondioksitin atmosfere salınımını önlemiş olacak. İlaveten bu yolla elde edeceğimiz enerji sayesinde yılda 40 bin ağacın kesilmesinin de önüne geçmiş olacağız" dedi.