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02 Mart 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika | Karla kaplı araziye kuruldu! Yüzlerce hanenin ihtiyacı karşılanıyor Son dakika | Karla kaplı araziye kuruldu! Yüzlerce hanenin ihtiyacı karşılanıyor Son dakika haberi... Erzurum'un merkez Aziziye ilçesinde güneş enerjisi santrali (GES) kuruldu. Yılda yaklaşık 1 milyon 850 bin kilowatt saat elektrik üretecek GES'le 900 hanenin ihtiyacı karşılanacak. Giriş Tarihi: 02.03.2021 10:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021 10:28
Merkez Aziziye İlçe Belediyesi, güneş enerjisinden faydalanmak amacıyla Ocak Mahallesi'nde güneş enerji sistemi oluşturdu.
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Karla kaplı araziye iş makineleriyle enerji panelleri tek tek yerleştirildi. Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın da çalışmalara katıldığı çalışmalar sonunda 1 megavat gücünde GES, karla kaplı araziye kuruldu.
Yılda 1 milyon 850 bin kilowatt saat elektrik üretimi yapılacak GES'le 900 hanenin enerji ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.
GES yatırımını yakından takip eden Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçeye kazandırdıkları santralle ekonomik katma değer üretmenin yanı sıra ekosistemi de korumayı hedeflediklerini söyledi.
Başkan Orhan, "Yenilenebilir enerji yatırımları, doğayı koruma misyonlarıyla da ön plana çıkar. Dolayısıyla Aziziye ilçemize kazandırdığımız bu yatırımımız da, yıllık 925 ton karbondioksitin atmosfere salınımını önlemiş olacak. İlaveten bu yolla elde edeceğimiz enerji sayesinde yılda 40 bin ağacın kesilmesinin de önüne geçmiş olacağız" dedi.