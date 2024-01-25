Yeni doğum yapan eşini 17 bıçak darbesiyle öldüren katil kocanın ifadesi ortaya çıktı: Ne bulduysam içtim

'ANNEM BIÇAKLA VURMAYAYIM DİYE VATFA'NIN ÜZERİNE ATLADI'

Evde bulunan annesinin araya girerek, kendisini ittiğini ve yere düştüğünü belirten Ecevit, "Ben olayda 3-4 kez bıçakladığımı hatırlıyorum, 17 kez nasıl oluyor. Ben bıçağı bıraktığımda bıçak Vatfa'nın karnında asılı duruyordu, içinde kalmıştı. Amcam gelip bana bir tokat attı, iteledi. Vatfa'yı apar topar kucaklayarak hastaneye götürdüler. Bıçağın çıkarılıp çıkarılmadığını, kimin çıkardığını ve sonrasında ne olduğunu bilmiyorum. Ben saldırınca, annem de vurmayayım diye Vatfa'nın üzerine atladı, ben anneme bıçak sallamadım. Bana engel olmak istediği sırada elinden yaralanmış olabilir. Beni bırakmıyordu kendisini Vatfa'nın önüne atıyordu, beni itekliyordu" ifadelerini kullandı.