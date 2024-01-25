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Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...
İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki meslektaşı olan karısı Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı da ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Cenazeler bugün yakınlarına teslim edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın önce ablasının yüzüne kezzap attığını sonra ateş ettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:37Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:37