Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...

ANNE İŞE, KIZI KREŞE GİDİYORMUŞ

Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Derya Uzelli Yılmaz'ın işe gitmek ve kızı Linda'yı ise kreşe bırakmak üzere evden çıktığı, annesi Dilek Uzelli'nin ise torununun eşyalarını otomobile yerleştirmek için yanlarında olduğu öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederi Ali Uzelli'nin de bu sırada evde olduğu belirtildi.