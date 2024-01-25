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Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...

İzmir'de bir süredir kanser tedavisi gören öğretim üyesi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, 3 yaşındaki kızını ve kayınvalidesini tabancayla öldürdü. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki meslektaşı olan karısı Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ı da ağır yaraladıktan sonra intihar etti. Cenazeler bugün yakınlarına teslim edildi. Derya Uzelli Yılmaz'ın kardeşi Ramazan Onur Uzelli sosyal medyadan yaptığı açıklamada Yusuf Yılmaz'ın önce ablasının yüzüne kezzap attığını sonra ateş ettiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 25.01.2024 16:37 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 16:37
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Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...

Korkunç olay dün sabah İzmir Bornova'da yaşandı. 4'üncü evre bağırsak kanseri hastası olan Ege Üniversitesi öğretim görevlisi Doç. Dr. Yusuf Yılmaz, boşanma aşamasındaki ayrı yaşadığı eşi İzmir Katip Çelebi öğretim görevlisi Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz'ın yaşadığı evin önüne gitti.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...

Yılmaz, burada otomobile binen eşi Derya Uzelli Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'ye tabancayla ateş etti. Yılmaz daha sonra silahın namlusunu başına dayayıp, tetiği çekti. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yusuf Yılmaz ile kızı Linda ve kayınvalidesi Dilek Uzelli'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Derya Uzelli Yılmaz ise ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Yılmaz'ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Çiftin boşanma sürecinin çekişmeli geçtiği, kanser hastası Yusuf Yılmaz'ın tedavi için yurt dışına gidip, geldiği öğrenildi.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...

ANNE İŞE, KIZI KREŞE GİDİYORMUŞ
Olaya ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Derya Uzelli Yılmaz'ın işe gitmek ve kızı Linda'yı ise kreşe bırakmak üzere evden çıktığı, annesi Dilek Uzelli'nin ise torununun eşyalarını otomobile yerleştirmek için yanlarında olduğu öğrenildi. Yusuf Yılmaz'ın kayınpederi Ali Uzelli'nin de bu sırada evde olduğu belirtildi.

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Doçent vahşetinde kan donduran detay! İzmir’de Yusuf Yılmaz kızını ve kaynanasını öldürmüştü: Kezzap detayı...

Polis ekiplerinin incelemesinde, üzerinden 4 ruhsatsız tabanca çıkan Yusuf Yılmaz'ın olası tutukluluk durumunda diğer silahlardan birini kullanmayı amaçladığının değerlendirildiği ifade edildi.