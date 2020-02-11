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Yeni Atatürk Kültür Merkezi havadan görüntülendi
Geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan tarafından temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı görüntülendi. Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinin inşaatı devam ediyor. Projede, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.
Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:27
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