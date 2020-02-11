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Yeni Atatürk Kültür Merkezi havadan görüntülendi

Geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan tarafından temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı görüntülendi. Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinin inşaatı devam ediyor. Projede, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:26 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:27
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Yeni Atatürk Kültür Merkezi havadan görüntülendi

Geçtiğimiz yıl Başkan Erdoğan tarafından temeli atılan Yeni Atatürk Kültür Merkezi'nin inşaatı görüntülendi. Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinin inşaatı devam ediyor. Projede, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi havadan görüntülendi

İstanbul Taksim'de temeli 2019 yılının Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası yükselmeye başladı. Hummalı bir çalışmanın sürdüğü inşaat sahasında sanatçıların performanslarını sergileneceği opera salonu ortaya çıktı.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi havadan görüntülendi

Taksim'i bir kültür ve sanat sokağı haline dönüştürmesi hedeflenen yeni AKM projesinde, 2500 kişilik opera salonu, ayrıca konser, tiyatro salonları, sinemalar, kütüphaneler, tasarım dükkan ile restoranlar, 885 araçlık otopark bulunuyor.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi havadan görüntülendi

OPERA SALONU ARTIK BELLİ OLUYOR

Atatürk Kültür Merkezi'nin eski binasının yıkılmasının ardından 10 Şubat 2019 tarihinde temeli atılan yeni Atatürk Kültür Merkezi binası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Sanatçıların performanslarını sergileyecekleri 2500 kişi kapasiteli opera salonunda sahne ve seyircilerin oturacağı bölümler ortaya çıkmaya başladı.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi havadan görüntülendi

Havadan yapılan çekimlerde İnşaat sahasında iki kule vinç ve bir büyük vinç aralıksız çalıştığı görüldü. Henüz kaba inşaatın sürdüğü dev projede her bölümde onlarca işçinin eş zamanlı olarak çalıştığı görüntülere yansıdı.