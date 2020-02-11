Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' bulundu mu? İşte firari Mehmet Aydın'ın yeri...

Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın bulundu mu? Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre 'Tosuncuk'un hesabına aylık olarak yaklaşık 150 bin doların (1 milyon TL) üzerinde para geldiği tespit edildi. Firari Mehmet Aydın'ın büyük vurgun sonrası paraları yurt dışına kripto para ile çıkardığı tespit edilmişti. Fotoğraflarının çekilip Interpol ile paylaşıldığı iddia edilen firari Mehmet Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak para yattığı belirlendi. İşte Mehmet Aydın'ın bulunduğu ülke...