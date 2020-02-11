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Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' bulundu mu? İşte firari Mehmet Aydın'ın yeri...

Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın bulundu mu? Mehmet Aydın'ın nerede olduğu ortaya çıktı. Gelen son bilgilere göre 'Tosuncuk'un hesabına aylık olarak yaklaşık 150 bin doların (1 milyon TL) üzerinde para geldiği tespit edildi. Firari Mehmet Aydın'ın büyük vurgun sonrası paraları yurt dışına kripto para ile çıkardığı tespit edilmişti. Fotoğraflarının çekilip Interpol ile paylaşıldığı iddia edilen firari Mehmet Aydın'a 4-5 farklı hesap üzerinden düzenli olarak para yattığı belirlendi. İşte Mehmet Aydın'ın bulunduğu ülke...

Giriş Tarihi: 11.02.2020 10:02 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 10:14
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Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' bulundu mu? İşte firari Mehmet Aydın'ın yeri...

2016 yılında 10 bin lira sermaye ile kurduğu Çiftlik Bank sistemiyle yaklaşık 500 milyon liralık vurgun yapan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, operasyonun başladığı 16 Mart 2018'den bu yana firarda.

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Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' bulundu mu? İşte firari Mehmet Aydın'ın yeri...

Yaklaşık 2 yıldır aranan Aydın, vurgunun ardından ilk olarak Uruguay'a kaçmış buradaki evi ve lüks bir aracın içinde görüntüleri ortaya çıkınca olası bir operasyonda rahat kaçmak için yatta yaşamaya başladığı öne sürülmüştü.

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Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' bulundu mu? İşte firari Mehmet Aydın'ın yeri...

DUBAİ'DE EĞLENCE, KIBRIS'TA KUMAR!
Interpol'ün en çok arananlar listesi olan 'Most Wanted'a dahil olduktan sonra uzun süre izini kaybettiren Aydın'ın 2018 Eylül ayında Kıbrıs ve Dubai'de ne zaman çekildiği belli olmayan görüntüleri ortaya çıkmıştı.

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Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' bulundu mu? İşte firari Mehmet Aydın'ın yeri...

Dubai'deki görüntülerde gittiği bir eğlence mekanında 90 bin lira hesap ödeyen Mehmet Aydın, Kıbrıs'ta ise bir kumar masasında oyun oynarken görüldü.

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Çiftlik Bank dolandırıcısı 'Tosuncuk' bulundu mu? İşte firari Mehmet Aydın'ın yeri...

UKRAYNA'DA İNTİHAR YALANI
Binlerce vatandaştan topladığı paraları kaçtığı ülkelerde yiyen Aydın, 14 aylık sessizliğin ardından geçtiğimiz yıl Kasım ayında bu sefer de Ukrayna'da ortaya çıktı.