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Uzman isim uyardı! İşte koronavirüs hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan koronavirüs bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasıyla ilgili her geçen gün bir iddia daha ortaya atılıyorken en güçlü iddia geçtiğimiz gün açıklandı. Pangolin isimli hayvanın coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyuruldu. Tüm bu iddialar ortada dolanırken Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Dünya Sağlık Örgütü'ünün uyarılarını da dikkate alarak koronavirüs ile ilgili kamuoyundaki yanlış bilinenleri doğrusuyla anlattı. Özellikle maske takılması hakkında uyarıda bulunan Çetiner, sokaktaki vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini söyledi.

Çinli doktorların yüzündeki koronavirüs izi sosyal medyada gündem oldu |Video ÇİNLİ DOKTORLARIN YÜZÜNDEKİ 'KORONAVİRÜS İZİ' SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU |VİDEO

Giriş Tarihi: 11.02.2020 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 11:34
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Uzman isim uyardı! İşte koronavirüs hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya korkutan koronavirüsün bulaşma ve korunma yolları ile ilgili çok şey yazıldı çizildi. Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Dünya Sağlık Örgütü'ünün uyarılarını da dikkate alarak koronavirüs ile ilgili kamuoyundaki yanlış bilinenleri doğrusuyla anlattı. Özellikle maske takılması hakkında uyarıda bulunan Çetiner, sokaktaki vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini söyledi. İşte koronavirüs hakkındaki doğrular ve yanlışlar…

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Uzman isim uyardı! İşte koronavirüs hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

- MASKE TAKMALIYIZ

Dünya Sağlık Örgütü sadece Çin'de maske kullanımını tavsiye etti. O da koronavirüs vakasıyla haşır neşirseniz, koronavirüs vakasını izliyorsanız gereklidir. N95 veya başka bir maske diye tercih belirtmek de saçma. Hele ki Türkiye'de hiç koronavirüs vakası yok. Koronavirüsten korunmak için bu maskeleri takmak çok da gerekli değil.

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Uzman isim uyardı! İşte koronavirüs hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

- MUTLAKA ÖLDÜRÜR

Her koronavirüs vakası ölmüyor. Koronavirüse bağlı ölüm oranı yüzde 2. Yani yılda gripten ölen toplam insan sayısının 60'ta biri. Aşı yapalım mı yapmayalım mı diye tartışıyoruz ya, işte o gripten ölümler koronovirüsten 60 kat daha fazla. Koronovirüsün ağır seyrettiği hastalar, yaşlılar, kanser hastaları, kemoterapi gören hastalar, astım hastalarıdır.

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Uzman isim uyardı! İşte koronavirüs hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

- SORUMLU ÇİN

Çok yanlış, hatta ırkçı bir yaklaşım. Belki de koronovirüsle ilgili yapılan komplo teorilerini haklı çıkaran bir şey. Bu bir salgın, sadece Çin'den ortaya çıkmış olması dikkatleri bu ülkeye çekti.

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Uzman isim uyardı! İşte koronavirüs hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

- MEDYADA HER BİLGİ DOĞRUDUR

Bu da Dünya Sağlık Örgütü'nün ısrarla altını çizdiği yanlışlardan biri. Bu konu ile ilgili o kadar çok şey yazılıyor ki, anlatanın kim olduğuna referansına, okuduğunuz makalenin kimin tarafından yazıldığına, izlediğiniz web sitesinin kaynağına, ne kadar güncel olduğuna dikkat edin.