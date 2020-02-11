Uzman isim uyardı! İşte koronavirüs hakkındaki doğru bilinen yanlışlar

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı korkutan koronavirüs bulaşmaya ve öldürmeye devam ediyor. Koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasıyla ilgili her geçen gün bir iddia daha ortaya atılıyorken en güçlü iddia geçtiğimiz gün açıklandı. Pangolin isimli hayvanın coronavirüsü taşıyıcısı olabileceğini duyuruldu. Tüm bu iddialar ortada dolanırken Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Dünya Sağlık Örgütü'ünün uyarılarını da dikkate alarak koronavirüs ile ilgili kamuoyundaki yanlış bilinenleri doğrusuyla anlattı. Özellikle maske takılması hakkında uyarıda bulunan Çetiner, sokaktaki vatandaşın maskeyi yanlış kullandığını, elleri yıkamadan kullanılacak maskenin koruma görevi görmeyeceğini söyledi.