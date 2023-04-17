Yemek yaparken aman dikkat, Sağlığınızdan olmayın! Canan Karatay'ın Yıldız verdiği yemek pişirme formülü! İşte Ezber bozan reçete...

Yemek yemek hayatımızın ayrılmaz bir parçası, bu sebeple öğünlerimizi ne kadar sağlıklı hale getirirsek aslında sağlığımızı da o kadar güvence altına alırız. Prof. Dr. Canan Karatay önemli bir konuya parmak basarak uyardı. Yemek pişirmek basit gibi görünse de çok önemli bir aşama. Öyle ki yanlış yapıldığında yemeğinizi bir zehre dahi dönüştürebilir. İşte Canan Karatay'dan ezber bozan pişirme yöntemi...