HaberlerGaleriTarihler 1633'ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden... Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi!
Tarihler 1633'ü gösteriyordu! 50 okka barut, 7 kollu bir fişekle aniden... Osmanlı Devleti'nin tarihteki ilk roketli uçuş denemesi!
Tarihteki ilk roketle uçuş denemesini gerçekleştiren insan olarak kabul edilen Lagari Haşan Çelebi hakkındaki detaylar gündeme geldi. 50 okka barut macunu ile dolu 7 kollu bir fişeğe binerek havalanan Lagari, 21. yüzyılda dahi büyük yankı uyandırmış durumda. Peki Lagari Hasan Çelebi kimdir? Hangi padişah döneminde roketle uçuş denemesi yapıldı?