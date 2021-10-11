11 Ekim 2021, Pazartesi
Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! 'Allah müstahakını versin...’
Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar izleyicileri şoke etti. 6 gündür haber alamadıkları kızlarını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne baba, 32 yaşındaki akrabalarının Melisa'yı kaçırdığını iddia etti. Kızının evlendiğini gelen telefondan öğrenen anne, sinir krizi geçirdi. Canlı yayına bağlanan Melisa ise sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Babasının annesini aldattığını söyleyen Melisa'ya 'Allah müstahakını versin, iyiyse iyi kötüyse kötü" diyerek tepki gösterdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan şok anlar...
Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:38
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