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Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! 'Allah müstahakını versin...’

Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar izleyicileri şoke etti. 6 gündür haber alamadıkları kızlarını aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne baba, 32 yaşındaki akrabalarının Melisa'yı kaçırdığını iddia etti. Kızının evlendiğini gelen telefondan öğrenen anne, sinir krizi geçirdi. Canlı yayına bağlanan Melisa ise sözleriyle Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Babasının annesini aldattığını söyleyen Melisa'ya 'Allah müstahakını versin, iyiyse iyi kötüyse kötü" diyerek tepki gösterdi. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşanan şok anlar...

Giriş Tarihi: 11.10.2021 13:21 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 13:38
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Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! ’Allah müstahakını versin...’

Kayıp kızları Melisa'yı aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan anne baba, stüdyoda aldıkları haberle sinir krizi geçirdi. Yayına telefonla bağlanan Melisa'nın sözleri ise tepki çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! ’Allah müstahakını versin...’

6 gündür kayıp olan kızları Melisa'yı aramak için Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen anne - baba, 32 yaşındaki akrabalarının Melisa'yı kaçırdığını iddia etti.

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Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! ’Allah müstahakını versin...’

Kızının baskı altında olduğunu ileri süren anne, normalde her gün konuştuklarını, kızının zorla tutulduğunu ileri sürdü.

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Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! ’Allah müstahakını versin...’

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan bahsi geçen akrabanın annesi ise Melisa'nın oğlu ile evlendiğini ifade etti. Kızının evlendiğini canlı yayında öğrenen anne Hamiyet Hanım sinir krizi geçirdi.

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Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! ’Allah müstahakını versin...’

Evlendiğini ve geri dönmeyeceğini söyleyen Melisa'nın sözleri herkesi şoke etti. Annesine babasının kendisini aldattığını söyleyen genç kız, Müge Anlı başta olmak üzere hem ekranları başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri çileden çıkarttı.