Kızını aramak için Müge Anlı’ya geldi! Canlı yayında sinir krizi geçirdi! ’Allah müstahakını versin...’

Evlendiğini ve geri dönmeyeceğini söyleyen Melisa'nın sözleri herkesi şoke etti. Annesine babasının kendisini aldattığını söyleyen genç kız, Müge Anlı başta olmak üzere hem ekranları başındaki hem de stüdyodaki izleyicileri çileden çıkarttı.