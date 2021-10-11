Kocaeli'de korkunç kaza! Kamyonet paramparça oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu üzerinde arıza yapıp emniyet şeridinde duran bir tıra arkadan çarpan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tetkiklerin ardından M.Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.