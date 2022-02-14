Yeğeni Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara'dan yürek yakan paylaşım

Son dakika haberine göre Türkiye, İzmir'de halası Zerrin Kara'nın ezmesinin ardından hayatını kaybeden Eymen Kara'ya ağlamıştı. Yüreği yanan baba, ufak kardeşinin yargılanmasını istediğini belirtmişti. Olayın ardından intihara kalkışan ve psikolojik destek alan haladan yürek yakan paylaşım geldi. İşte Zerrin Kara'nın o sözleri...