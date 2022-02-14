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Haberler Galeri Yeğeni Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara'dan yürek yakan paylaşım

Yeğeni Eymen Kara'nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara'dan yürek yakan paylaşım

Son dakika haberine göre Türkiye, İzmir'de halası Zerrin Kara'nın ezmesinin ardından hayatını kaybeden Eymen Kara'ya ağlamıştı. Yüreği yanan baba, ufak kardeşinin yargılanmasını istediğini belirtmişti. Olayın ardından intihara kalkışan ve psikolojik destek alan haladan yürek yakan paylaşım geldi. İşte Zerrin Kara'nın o sözleri...

Giriş Tarihi: 14.02.2022 10:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 10:09
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Yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara’dan yürek yakan paylaşım

Yürek yakan olay 1 Ağustos 2020'de İzmir Bayraklı'daki bir rezidansın otoparkında meydana geldi.

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Yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara’dan yürek yakan paylaşım

Kutsal Hazar Eymen Kara, halası Zerrin Kara'nın aracından indi. Ancak bu sırada yere düştü ve halası üzerinden geçti.

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Yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara’dan yürek yakan paylaşım

Aracın altında kalan talihsiz yavru hayatını kaybetti. O anlar ise saniye saniye görüntülendi.

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Yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara’dan yürek yakan paylaşım

Zerrin Kara'nın, yaklaşık 7 dakikayı panik halinde geçirdiği ve ağır yaralı yeğenini rezidansın lobisine çıkardığı görüntülerden tespit edildi.

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Yeğeni Eymen Kara’nın ölümüne neden olmuştu! İntihara kalkışan hala Zerrin Kara’dan yürek yakan paylaşım

Lobide çocuğun durumunu gören bir doktorun da Eymen'i yere yatırıp kalp masajı yaparak kurtarmaya çalıştığı belirlendi.