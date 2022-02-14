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Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor! Villalarda çökme tehlikesi

İstanbul Büyükçekmece'de değeri 15 milyon lira olduğu belirtilen villaların bulunduğu lüks sitenin bazı bölümleri yan tarafa yapılan inşaat nedeniyle kaymaya başladı. Sitede dev yarıklar oluşurken villalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Site sakinlerinden Ali Yılmaz, "Neredeyse her gün 10 santim kayıyor belki birkaç gün sonra komple yıkılmış halde göreceğiz burayı." dedi.

Giriş Tarihi: 14.02.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 15:34
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Büyükçekmece’de dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor! Villalarda çökme tehlikesi

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi'nde 20 yıl önce yapılan site içindeki villalardan bazıları son günlerde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyükçekmece’de dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor! Villalarda çökme tehlikesi

İzmir merkezli bir inşaat firmasının lüks sitenin hemen yanında yapımına başladığı inşaat nedeniyle 15 milyon lira değerindeki villalardan bazılarının bahçesindeki toprak istinat duvarıyla birlikte kaymaya başladı.

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Büyükçekmece’de dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor! Villalarda çökme tehlikesi

Yaklaşık 10 gün içinde büyük yarıkların oluştuğu villaların bahçesinde havuz, su depoları ve ortak kullanım alanı olan binalar kullanılamaz hale geldi.

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Büyükçekmece’de dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor! Villalarda çökme tehlikesi

"BURASI HER AN YIKILDI YIKILACAK"
Site sakinlerinden Ali Yılmaz yarıkların oluşma nedeni ve karşı karşıya oldukları tehlikeler hakkında konuştu. Ulaştıkları yetkililerden yardım alamadıklarını ifade eden Yılmaz, "Yaklaşık 20 yıldır burada oturuyoruz. Bizim alt tarafımızda bir proje inşaatı başladı. Burada düzensiz yapılan çalışmalar sonucu 15 gün önce bizim mevcut olan bahçe duvarımızın altı çok fazla oyuldu.

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Büyükçekmece’de dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor! Villalarda çökme tehlikesi

Bizim defalarca uyarılarımıza rağmen, burası çökecek dememize rağmen bize gerekenin yapılacağı söylendi. Ama 15 gün içinde gelinen durum bu, defalarca aramamıza rağmen de kimse gelmedi.