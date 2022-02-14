14 Şubat 2022, Pazartesi
Büyükçekmece'de dev yarıklar oluştu: Her gün 10 santim kayıyor! Villalarda çökme tehlikesi
İstanbul Büyükçekmece'de değeri 15 milyon lira olduğu belirtilen villaların bulunduğu lüks sitenin bazı bölümleri yan tarafa yapılan inşaat nedeniyle kaymaya başladı. Sitede dev yarıklar oluşurken villalar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Site sakinlerinden Ali Yılmaz, "Neredeyse her gün 10 santim kayıyor belki birkaç gün sonra komple yıkılmış halde göreceğiz burayı." dedi.
Giriş Tarihi: 14.02.2022 15:29 Güncelleme Tarihi: 14.02.2022 15:34
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