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Haberler Galeri 14 Şubat'a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı

14 Şubat'a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı

Sevgililer Günü mesajları burada! Geçmişi eski Roma İmparatorluğu'na kadar dayanan, yüzyıllar içinde de tüm dünyanın benimseyerek kutladığı 14 Şubat Sevgililer Günü bugün kutlanıyor. Bu özel günü güzel bir söz ile taçlandırmak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden en güzel mesajları araştırmaya başladı. Sizler için en yeni ve güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte kısa ve öz, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.02.2022 09:21
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14 Şubat’a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı

Sevgililer Günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında ye alıyor. Sevgililer Günü'nde hediye seçiminin yanı sıra bir yandan da güzel bir söz ile sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, 14 Şubat'a özel sözleri araştırmaya başladı. Bu özel günde paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. Resimli ve yazılı en güzel Sevgililer Günü mesajlarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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14 Şubat’a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı

Çok güzelsin yüzüne bakamıyorum. Titriyor ellerim, ellerini tutamıyorum. Öylesine bağlanmışım ki sensiz duramıyorum. Sevgililer günün kutlu olsun!

Gül veya çikolata yerine sana çok daha özel bir hediye sunuyorum: Devamlı ve sonsuz aşkım! Sevgililer Günün kutlu olsun, seni her zaman seveceğim!

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14 Şubat’a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı

Kalbimi, tatlı bir bahar gününde uçan kelebek kadar hafif ve kaygısız hissettiriyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

Sana dijital bir mesaj yolluyorum, çünkü uzaklarda elimden ancak bu kadarı geliyor. Ama bil ki gerçeğini, gözlerinin içine bakarak söylemek isterdim. Ve seni sevdiğimi fısıldamak.. Sevgililer günümüz kutlu olsun!

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14 Şubat’a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı

Beyaz bir güvercin yolluyorum sana! Kanatlarında mutluluk, yüreğinde sevgi ve sadakat, kar beyaz tüylerinde umut ve gagasında iyi geceler öpücüğü, yanağını uzat hayatım..

Sevgilim, karanlıktan aydınlığa, yalandan gerçeğe, ölümden ölümsüzlüğe götürdüğün için teşekkürler. Seni çok seviyorum. Daha nice günlere hep birlikte canım.

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14 Şubat’a özel sözler: 2022 Sevgililer Günü mesajları kısa ve öz! En güzel, duygusal, resimli Sevgililer Günü kutlama mesajı

Bebeğim, sen dünyaya sürgün bir meleksen ve ben seni o kadar çok seveceğim ki bir daha cennetine geri dönmek istemeyeceksin. Sevgililer günün kutlu olsun!

Denizi içerken maviler takıldı boğazıma, karaya vuran balık gibi çırpınıyorum. Mavi gözlerini özlüyorum. Sevgililer günün kutlu olsun.