07 Haziran 2023, Çarşamba
Yeğen İnönü’nün servetini hortumlamış! Emekli bankacı Müjgan’ın büyük vurgununda yeni detaylar
Yatırım şirketinde işe giren emekli bankacı Müjgan D.'nin ralli dünyasında yaptığı büyük vurgun gündeme bomba gibi düşmüştü. Müjgan D.'nin borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle 100'den fazla kişiye yaklaşık 800 milyon lira dolandırdığı 'özel fon' vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Dolandırılan isimler arasında yer alan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik, "Bugün değeri 20 milyon olan villamı sattırdı. 6 yılda 6 milyon lira kaptırdım. Paramı geri isteyince 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi" ifadelerini kullandı. Emekli bankacının dolandırdığı kişiler arasında depremzedelerin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte akılalmaz vurgunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:17
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