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Yeğen İnönü’nün servetini hortumlamış! Emekli bankacı Müjgan’ın büyük vurgununda yeni detaylar

Yatırım şirketinde işe giren emekli bankacı Müjgan D.'nin ralli dünyasında yaptığı büyük vurgun gündeme bomba gibi düşmüştü. Müjgan D.'nin borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle 100'den fazla kişiye yaklaşık 800 milyon lira dolandırdığı 'özel fon' vurgununda yeni detaylar ortaya çıktı. Dolandırılan isimler arasında yer alan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik, "Bugün değeri 20 milyon olan villamı sattırdı. 6 yılda 6 milyon lira kaptırdım. Paramı geri isteyince 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi" ifadelerini kullandı. Emekli bankacının dolandırdığı kişiler arasında depremzedelerin de bulunduğu ortaya çıktı. İşte akılalmaz vurgunun ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 07.06.2023 12:17
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Yeğen İnönü’nün servetini hortumlamış! Emekli bankacı Müjgan’ın büyük vurgununda yeni detaylar

Ralli dünyasını, borsada aylık yüzde 10 kar vaadiyle özel bir fon oluşturduğunu iddia ederek yaklaşık 800 milyon lira dolandıran emekli bankacı Müjgan D.'nin mağdur ettiği isimler arasında bulunan eski başbakan Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Sohtorik konuştu.

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Yeğen İnönü’nün servetini hortumlamış! Emekli bankacı Müjgan’ın büyük vurgununda yeni detaylar

Sabah'ın haberine göre, profesyonel rallici Sohtorik, Müjgan D.'nin eşi Cevdet D.'nin ralli sporlarıyla ilgilendiğini ve emekli bankacının eşi vasıtasıyla kendisine ulaştığını söyledi.

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Yeğen İnönü’nün servetini hortumlamış! Emekli bankacı Müjgan’ın büyük vurgununda yeni detaylar

6 yılda yaklaşık 6 milyon lira kaptıran Sohtorik, Müjgan D.'nin zorlamasıyla bugün yaklaşık 20 milyon lira değeri olan İstanbul Akfırat'ta bulunan havuzlu lüks villasını bile sattığını dile getirdi.

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Yeğen İnönü’nün servetini hortumlamış! Emekli bankacı Müjgan’ın büyük vurgununda yeni detaylar

6 YILDA 6 MİLYON KAPTIRDI

6 sene önce kendi şirketine gelen karı kocanın ellerinde bilgisayar ve çantalarla geldiğini, borsada yatırım yapması gerektiği yönünde kendisini ikna ettiğini söyleyen Sohtorik, "Borsada kaybetmek yok. Borsada ancak zaman kaybedersin. Her zaman para kazanırsın' dediler. 3-5 tane bilgisayar açıp bana her gün yaptıkları alım satımların ekran resimlerini gösterdiler. Bana aylık yüzde 6-7 ödeme yapıyorlardı. İlk etapta 400 bin lirayla girdim. En son 6 milyon liralık bir param bulunuyordu. Ödemeleri hiç aksatmamışlardı " dedi.

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Yeğen İnönü’nün servetini hortumlamış! Emekli bankacı Müjgan’ın büyük vurgununda yeni detaylar

"SİZ ZATEN PARALARINIZI ALDINIZ"

Kendisine teknesini de satması yönünde telkinde bulunduğunu ancak satmadığını aktaran Sohtorik, "Benim adımı vererek, 'Ben Burak Sohtorik'le çalışıyorum' diyerek müşteri toplamış. En son paramı almak istediğimde zorluk çıkardı. 'Siz zaten paralarınızı aldınız. Verecek hiçbir şeyim yok' dedi. Bizim halimiz vaktimiz yerinde ama çok sayıda mağdura zorla kredi çektirip yatırım yapmasını sağlamış. Çok sayıda kişinin kredibilitesi düşecek" diye konuştu.