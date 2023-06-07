07 Haziran 2023, Çarşamba
Orman yangınlarıyla mücadelede "Air Tractor" dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek
Her yaz onlarca yangının çıktığı Antalya'da muhtemel bir yangına karşı tüm hazırlıklar tamamlandı. Antalya'da orman yangınlarında kullanılmak için üzerinde "Türkiye yüzyılına nefes" yazılı "Air Tractor" tipi 6 uçak hazır bir şekilde bekletiliyor. Yeniden dizayn edilen 4 uçak göllerden ve denizden su alarak yangına kısa surede müdahale edecek. Hedef yangına ilk müdahaleyi 10 dakikaya düşürmek.
Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:02
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