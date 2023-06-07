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Orman yangınlarıyla mücadelede "Air Tractor" dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek

Her yaz onlarca yangının çıktığı Antalya'da muhtemel bir yangına karşı tüm hazırlıklar tamamlandı. Antalya'da orman yangınlarında kullanılmak için üzerinde "Türkiye yüzyılına nefes" yazılı "Air Tractor" tipi 6 uçak hazır bir şekilde bekletiliyor. Yeniden dizayn edilen 4 uçak göllerden ve denizden su alarak yangına kısa surede müdahale edecek. Hedef yangına ilk müdahaleyi 10 dakikaya düşürmek.

Giriş Tarihi: 07.06.2023 10:43 Güncelleme Tarihi: 07.06.2023 11:02
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Orman yangınlarıyla mücadelede Air Tractor dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek

Antalya Orman Böle Müdürlüğü ekipleri yaz aylarının gelmesi ile birlikte muhtemel orman yangınlarına karşı hazırlıklarını tamamdı. Bu çerçevede 2'si kiralık olmak üzere toplam 6 tane üzerinde "Türkiye yüzyılına nefes" yazılı"Air Tractor" tipi uçaklar Türk Hava Kurumu Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezinde hazır bir şekilde bekletiliyor.

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Orman yangınlarıyla mücadelede Air Tractor dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek

Bir yandan da uçakları kullanacak olan Türk pilotlar yabancı pilotlardan eğitim almaya devam ediyorlar. 4 uçak ise yangınlara daha kısa surede müdahale etmek için yeniden tasarlandı. Tasarımla 4 uçak yangın yakınında bulunan göllere ve denize inerek hızlı bir şekilde su alıp yangına müdahale edecek. Bu hedefle yangına ilk müdahalenin 10 dakikada yapılması hedefleniyor.

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Orman yangınlarıyla mücadelede Air Tractor dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek

"BİZ 45 BİN KİŞİLİK BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
Hazırlıklar hakkında bilgi veren Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Biz 12 ayı yangın mevsimi olarak görüyoruz. Çünkü ülkemizin her yerinde her mevsim yangın çıkabilir. Biz yangınla mücadeleyi 3 aşamada yürütüyoruz. Birinci aşamada yangını önleme aşaması, ikinci aşamada yangınla mücadele, son aşamada ise yangın sonrasında yangından zarar gören alanların tekrar ormanlık alan haline getirilmesidir.

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Orman yangınlarıyla mücadelede Air Tractor dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek

Biz kış ayı boyunca bilgilendirme çalışmalarına katılıyoruz. 45 bin kişilik büyük bir aileyiz. Özellikle Antalya'da yangınların önlenmesi anlamında büyük gayretler ortaya koyuyoruz. Bu anlamda Türkiye'de tek Uluslararası Yangın Eğitim Merkezi Antalya'da bulunuyor. Hem genel müdürlüğümüzün hem de bölge müdürlüğümüzün tüm kadrosu burada kış boyunca eğitim alıyor. 12 ay yangınla yaşıyoruz. Mayıs ayı yangınların arazilerde fiilen başladığı zamandır. Ekim ayına kadar mücadele ediyoruz" dedi.

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Orman yangınlarıyla mücadelede Air Tractor dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek

"BU 15 DAKİKANIN ALTINA DUŞTU, 12 DAKİKALARA YAKLAŞTIK"
Antalya Bölge Müdürlüğünde 2 bin 500 çalışanın olduğunu belirten Dikici, "Bu işçilerimizden en az bin tanesi mevsim boyunca 24 saat yangın nöbeti tutuyorlar. 100 tane yangın izleme noktamız var, nerede yangın çıkarsa ona müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Bun yıl da hazırlıklarımızı tamamladık, eğitimlerimizi bitirdik. Arazilerimizde yangın önleme şeritlerimiz var.