Orman yangınlarıyla mücadelede "Air Tractor" dönemi! Müdahale süresi 10 dakikaya düşecek

"BU 15 DAKİKANIN ALTINA DUŞTU, 12 DAKİKALARA YAKLAŞTIK"

Antalya Bölge Müdürlüğünde 2 bin 500 çalışanın olduğunu belirten Dikici, "Bu işçilerimizden en az bin tanesi mevsim boyunca 24 saat yangın nöbeti tutuyorlar. 100 tane yangın izleme noktamız var, nerede yangın çıkarsa ona müdahale etmek için hazır bekliyoruz. Bun yıl da hazırlıklarımızı tamamladık, eğitimlerimizi bitirdik. Arazilerimizde yangın önleme şeritlerimiz var.