08 Haziran 2023, Perşembe
Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Sadece 2 malzemeyle...
Şişleme kek tarifini bir kere denediğinizde artık alışkanlığınız haline gelecek. Özellikle çay ve kahvenin yanında bir yıldız haline gelecek bu lezzet alıştığınız kek tariflerini size unutturacak. Peki şişleme kek nasıl yapılır? Şişleme kek pişirme püf noktaları neler? İşte tarifi...
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:27 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:28
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