Misafirlerinize parmaklarını yedirecek şişleme kek tarifi! Çayın, kahvenin yanına eksik etmeyin! Sadece 2 malzemeyle...

Bunun için uygun bir tencereye kakaoyu, şekeri, suyu ve sütü alıp kaynayıncaya kadar pişirip soğumaya bırakalım. Pişen ve ılıyan keki çırpıcının ucu ile delikler açalım. Üzerine hazırladığımız sosu kaşık yardımıyla her yerine dökelim. Son olarak üzerine çırpılmış krem şanti sürelim ve dilediğimiz şekilde süsleyip servis edelim.