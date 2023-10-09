Komşular çığlıklarına koştu! Artvin’de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar

'İLÇEMİZDE BU TÜR VAKALAR SIK SIK OLUYOR'

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğlu Ömer Bilen, "İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor. Artık evimizin önüne kadar, bahçemize kadar geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu durumdan köylerimizde yaşayan herkes mağdur ve şikayetçi. Ayı popülasyonu oldukça artmış. Artık bağımızı bahçemizi hayvanlarımız değil bizlerin canı bile tehlikede. Buraları ayılara mı bırakalım. Komşular yetişmeseydi babam şu an hayatta olmayabilirdi. Komşularımızdan Allah razı olsun" dedi.