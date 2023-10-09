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Komşular çığlıklarına koştu! Artvin'de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar
Artvin'in Şavşat ilçesi Cevizlik köyünde, hayvanlarını otlattığı merada ayının saldırısına uğrayan 82 yaşındaki Mustafa Bilen, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarıldı. Ayı tüfekle vurularak öldürülürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:10Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:10