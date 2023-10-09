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Komşular çığlıklarına koştu! Artvin'de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar

Artvin'in Şavşat ilçesi Cevizlik köyünde, hayvanlarını otlattığı merada ayının saldırısına uğrayan 82 yaşındaki Mustafa Bilen, çığlıklarını duyan komşuları tarafından kurtarıldı. Ayı tüfekle vurularak öldürülürken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 09.10.2023 11:10
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Komşular çığlıklarına koştu! Artvin’de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar

Olay, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Cevizli köyü, Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Merada otlakta bulunan hayvanlarını toplamak için evden çıkan Mustafa Bilen, köye inen ayının saldırısına uğradı. Bilen'in yardım çığlıklarını duyan komşuları taş ve sopalarla ayıya saldırsa da sonuç alamadı. Bilen'i bir türlü bırakmayan ayı, tüfekle vurularak öldürüldü. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve kanlar içerisinde kalan Bilen ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

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Komşular çığlıklarına koştu! Artvin’de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar

'İLÇEMİZDE BU TÜR VAKALAR SIK SIK OLUYOR'

Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Bilen'in sağlık durumunun iyi olduğunu belirten oğlu Ömer Bilen, "İlçemizde bu tür vakalar sık sık oluyor. Artık evimizin önüne kadar, bahçemize kadar geliyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Bu durumdan köylerimizde yaşayan herkes mağdur ve şikayetçi. Ayı popülasyonu oldukça artmış. Artık bağımızı bahçemizi hayvanlarımız değil bizlerin canı bile tehlikede. Buraları ayılara mı bırakalım. Komşular yetişmeseydi babam şu an hayatta olmayabilirdi. Komşularımızdan Allah razı olsun" dedi.

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Komşular çığlıklarına koştu! Artvin’de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar

3 YAŞINDAKİ KIZINI AYI KAFESİNE ATTI

Özbekistan'da bir hayvanat bahçesinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler izleyenleri şoke etti.

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Komşular çığlıklarına koştu! Artvin’de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar

Yaşanan olayda, hayvanat bahçesini ziyaret eden anne ve 3 yaşındaki kızı Zuzu adlı ayıyı bulunduğu yerde izlemeye başladı.

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Komşular çığlıklarına koştu! Artvin’de ayı saldırısı: Gördüklerine inanamadılar

Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde 3 yaşındaki kızını tırabzanların üzerinden geçiren anne saniyeler sonra kızının ellerini bırakarak ayının bulunduğu alana itiyor.