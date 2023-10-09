Herkes bunu merak ediyor! Öldükten sonra insan vücudundaki 5 değişim! Beden 30 dakika sonra...

Ölüm, insanlık için yüzyıllardır bir gizem olmuştur. Ancak ölümden sonraki süreçler ve vücuttaki değişimler de bir o kadar merak uyandırıcıdır. Bilim insanları, bu süreçleri anlamak için araştırmalarını sürdürüyor ve bu ilginç değişimleri daha yakından incelemek için çaba harcıyorlar. İşte ölümden sonra insan vücudundaki bazı değişimler...