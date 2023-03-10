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Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...
Meteoroloji 5 bölgeyi uyararak, "başlıyor" dedi. Baharın ilk günlerini yaşadığımı bu günlerde kura geçen kışın etkileri hala sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında yağmur ya da kar yağışının olup olmayacağını araştırıyor. Cumartesi itibarıyla hava sıcaklıkları 1 ila 4 derece arasında düşecek. Yazdan kalma günler bitiyor. Kar, yağmur, fırtına derken...