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Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Meteoroloji 5 bölgeyi uyararak, "başlıyor" dedi. Baharın ilk günlerini yaşadığımı bu günlerde kura geçen kışın etkileri hala sürüyor. Vatandaşlar arama motorlarında yağmur ya da kar yağışının olup olmayacağını araştırıyor. Cumartesi itibarıyla hava sıcaklıkları 1 ila 4 derece arasında düşecek. Yazdan kalma günler bitiyor. Kar, yağmur, fırtına derken...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:22 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:22
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Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Hafta sonu hazırlıkları sürerken tatil planı yapanlar ya da dışarı çıkma planı olanlar detaylı hava durumu raporunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yağmur ve sağanak kapıda. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

METEOROLOJİ O BÖLGELERİ UYARDI!

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre 81 ilimizde görülecek olan hava sıcaklıkları duyuruldu.

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Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Salı günü Marmara'yı terk eden yağışlı havalar bu kez etkisini Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde gösterecek. Hava sıcaklıkları ise 1 ila 4 derece arası düşecek.

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Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Trakya, İzmir ve Çanakkale çevreleri, Sinop ile Samsun Çevreleri, Antalya ve Isparta bölgesi, Doğu Akdeniz ile Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi yağmurlu olacak.

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Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Ege'nin kıyı kesimleri ile Marmara'da lodos etkisini sürdürecek.