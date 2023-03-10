Yazdan kalma günler hafta sonu bitiyor! Meteoroloji uyardı: 5 bölgede başlıyor! Kar, yağmur, fırtına derken...

Hafta sonu hazırlıkları sürerken tatil planı yapanlar ya da dışarı çıkma planı olanlar detaylı hava durumu raporunu araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt geneli 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre yağmur ve sağanak kapıda. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. İşte il il 5 günlük hava durumu raporu...