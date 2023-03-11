Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür’den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!

Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor. Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir.