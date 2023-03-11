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Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür'den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!

İstanbul'da yaşanması olası Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iki aktif fay birden kırılabileceğini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere sebep olurken gözler Marmara depremine çevrildi. İki fay hattının kırılması durumunda büyüklüğün 7.5, 7.6'yı bulabileceğini açıklayan Görür'ün merak edilen deprem açıklaması haberimizde.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:25
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Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür’den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!

Olası Marmara depremine karşı vatandaşlar daha çok bilgi almak için son gelişmeleri yakından takip ediyor. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür konuya ilişkin kritik açıklamalarda bulunarak İstanbul'un Avrupa Yakasında oturan vatandaşları uyardı. Peki İstanbul'da deprem kaç büyüklüğünde olur? İstanbul'da hangi ilçeler daha güvenli? İşte olası Marmara depremine ilişkin senaryolar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür’den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!

BU DEPREMLERE ÖNEM VERMEK DOĞRU DEĞİL

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor.

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Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür’den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!

Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor. Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir.

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Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür’den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!

Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir.

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Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür’den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!

Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" dedi.