11 Mart 2023, Cumartesi
Adalar ve Kumburgaz fay kolu... Naci Görür'den çarpıcı Avrupa Yakası açıklaması: Olası Marmara Depreminde iki aktif fay birden!
İstanbul'da yaşanması olası Marmara depremine ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, iki aktif fay birden kırılabileceğini açıkladı. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem 11 ilimizde yıkıcı etkilere sebep olurken gözler Marmara depremine çevrildi. İki fay hattının kırılması durumunda büyüklüğün 7.5, 7.6'yı bulabileceğini açıklayan Görür'ün merak edilen deprem açıklaması haberimizde.
Giriş Tarihi: 11.03.2023 11:25
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