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Görüntüler Türkiye'den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı | O anlar kamerada
Çanakkale Boğazı'nda sinarit ve mercan avına çıkan bir kişi oltasına takılan köpek balığı ile neye uğradığını şaşırdı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olduğu için kırmızı listede yer alan 'Keler' cinsi köpek balığını teknesine alan balıkçı, hayvanın doğum yaptığını görünce o anları kayıt altına aldı.
Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:32Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:32