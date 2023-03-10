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Görüntüler Türkiye'den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı | O anlar kamerada

Çanakkale Boğazı'nda sinarit ve mercan avına çıkan bir kişi oltasına takılan köpek balığı ile neye uğradığını şaşırdı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşı olduğu için kırmızı listede yer alan 'Keler' cinsi köpek balığını teknesine alan balıkçı, hayvanın doğum yaptığını görünce o anları kayıt altına aldı.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:32 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:32
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Görüntüler Türkiye’den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı | O anlar kamerada

Çanakkale'de yaklaşık 10 yıldır sportif balıkçılık yapan Serhat Şahbaz ve arkadaşları bir hafta önce 9 metrelik 'Eyla' isimli tekneyle sinarit ve mercan avlamak için Çanakkale Boğazı'na açıldı.

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Görüntüler Türkiye’den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı | O anlar kamerada

Nara Burnu açıklarında balıkçıların oltasına yaklaşık 1.5 metre boyunca, 40 kilogram ağırlığında nesli tükenme tehlikesinde olan 'Keler' cinsi köpek balığı takıldı.

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Görüntüler Türkiye’den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı | O anlar kamerada

Balığı tekneye alan balıkçılar gördüklerine şaşırdılar. 'Keler' cinsi köpek balığını tekrar doğal ortamı olan denize salmak istedikleri esnada köpek balığının doğum yaptığını fark ettiler.

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Görüntüler Türkiye’den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı | O anlar kamerada

Tekne içinde 7 tane yavru doğuran köpek balığının o anlarını balıkçılar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi. Sportif balıkçılar yavru balıkları ve doğan köpek balığı denize bıraktılar.

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Görüntüler Türkiye’den! Nesli tehlike altındaki köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı | O anlar kamerada

O anları anlatan sportif balıkçı Serhat Şahbaz, ilk kez böyle bir şey ile karşılaştıklarını belirterek, "10 yıldır sportif balıkçılık yapıyorum. Kendi denizlerimizin hepsinde avcılık yapmışlığım var.