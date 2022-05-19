Yaz Kur’an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur’an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur’an Kursu kayıtları başladı mı?

Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş grubundaki öğrencilerinden ilk, orta okul ve lise çağına kadar bütün öğrencilerin Kur'an ve ibadetle buluşmaları için programlar düzenleniyor. Yaz Kur'an kursunda önce insan, Müslüman olmayı, sevgiyi, saygıyı, iletişimi öğrenecek olan öğrenciler ve velileri, kurs kayıt takvimini araştırmaya başladı. Peki, Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi belli oldu mu? Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı? İşte cevaplar...