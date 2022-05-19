19 Mayıs 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?

Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?

Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? Öğrenciler ve velileri yaz tatili sonrası Kur'an, cami, dostluk ve kardeşlikle buluşulan "Yaz Kur'an Kursu"nun takvimini araştırmaya başladı. İki ay süreyle cami, Kur'an, cemaat, namaz ve ibadetle tanışacak olan öğrenciler, kayıtların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi belli oldu mu? Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:31 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 13:31
  • 1
  • 16
Yaz Kur’an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur’an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur’an Kursu kayıtları başladı mı?

Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 4-6 yaş grubundaki öğrencilerinden ilk, orta okul ve lise çağına kadar bütün öğrencilerin Kur'an ve ibadetle buluşmaları için programlar düzenleniyor. Yaz Kur'an kursunda önce insan, Müslüman olmayı, sevgiyi, saygıyı, iletişimi öğrenecek olan öğrenciler ve velileri, kurs kayıt takvimini araştırmaya başladı. Peki, Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi belli oldu mu? Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Yaz Kur’an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur’an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur’an Kursu kayıtları başladı mı?

YAZ KUR'AN KURSU 2022 TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 2022 Yaz Kur'an Kursu kayıt takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl haziran-temmuz ayları içerisinde alınan kayıtların bu sene de aynı tarihlerde yapılması bekleniyor. Diyanet tarafından 2022 yılı Yaz Kur-'an Kursları ile ilgili açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 16
Yaz Kur’an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur’an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur’an Kursu kayıtları başladı mı?

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Yaz Kur'an kursları programında imam-hatip, müezzin-kayyım ve Kur'an kursu öğreticileri görev alacak. Bununla birlikte İmam-hatip lisesi meslek dersleri öğretmenleri ve din kültürü ahlak bilgisi öğretmenleri, müftülükçe ihtiyaç duyulması halinde; DHBT puanı aranmaksızın ve geçici öğretici görevlendirme sınavına girmeksizin Yaz Kur'an kurslarında görevlendirilebilecekler.

  • 4
  • 16
Yaz Kur’an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur’an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur’an Kursu kayıtları başladı mı?

Yaz Kur'an kursları eğitimine 4-22 yaş arası vatandaşlar başvuru yapabilecektir. Yaz Kur'an kurslarına başvuru ve eğitim şekilleri öğrencilerin yaş grupları dikkate alınarak belirlenmiştir.

Buna göre;

a) 4-9 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek .

  • 5
  • 16
Yaz Kur’an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur’an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur’an Kursu kayıtları başladı mı?

b) 10-15 yaş arası öğrenciler başvurularını yüz yüze veya web sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek.

c) 16-22 yaş arası öğrenciler başvurularını web sitesi üzerinden gerçekleştirebilece.