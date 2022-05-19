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Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi: Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı?
Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? Öğrenciler ve velileri yaz tatili sonrası Kur'an, cami, dostluk ve kardeşlikle buluşulan "Yaz Kur'an Kursu"nun takvimini araştırmaya başladı. İki ay süreyle cami, Kur'an, cemaat, namaz ve ibadetle tanışacak olan öğrenciler, kayıtların başlayacağı tarihi araştırıyor. Peki, Yaz Kur'an Kursu 2022 takvimi belli oldu mu? Diyanet Yaz Kur'an Kursu ne zaman başlıyor? diyanet.gov.tr Kur'an Kursu kayıtları başladı mı? İşte son gelişmeler...