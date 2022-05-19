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Ankara’da minik Kadir babası tarafından işkenceyle öldürülmüştü! Talihsiz çocuk hakkında yürek yakan rapor: İstismara da uğramış

Ankara'da hapishaneden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir G'nin cinsel istismara uğradığı gün yüzüne çıktı. Talihsiz miniğin kafa kırığından kaynaklı beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, vicdansız babanın çocuğuna daha önce de işkence ettiği tespit edildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 13:04
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Ankara’da minik Kadir babası tarafından işkenceyle öldürülmüştü! Talihsiz çocuk hakkında yürek yakan rapor: İstismara da uğramış

Ankara Altındağ'da ikamet eden 28 yaşındaki Onur Gezer, fenalaşan 2,5 yaşındaki oğlu Kadir G.'yi balkondan düştüğünü iddia ederek hastaneye götürdü.

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Ankara’da minik Kadir babası tarafından işkenceyle öldürülmüştü! Talihsiz çocuk hakkında yürek yakan rapor: İstismara da uğramış

Kadir G.'nin doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmesinin akabinde durumdan kuşkulanan emniyet güçleri baba ve aynı evde yaşayan kardeşini gözaltına aldı.

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Ankara’da minik Kadir babası tarafından işkenceyle öldürülmüştü! Talihsiz çocuk hakkında yürek yakan rapor: İstismara da uğramış

Cani baba Onur Gezer, polisler tarafından gözaltına alındığı esnada mahalleli tarafından linç edilmek istendi.

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Ankara’da minik Kadir babası tarafından işkenceyle öldürülmüştü! Talihsiz çocuk hakkında yürek yakan rapor: İstismara da uğramış

DAHA ÖNCE DE İŞKENCE ETMİŞ

Talihsiz çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından yapılan otopside vücudunda darp ve cebir izleri olduğu tespit edilirken, kafa kırığından kaynaklanan beyin kanaması sonucu öldüğü belirlendi.

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Ankara’da minik Kadir babası tarafından işkenceyle öldürülmüştü! Talihsiz çocuk hakkında yürek yakan rapor: İstismara da uğramış

Kadir G.'nin vücudunda eskiye dayalı darp ve cebir izlerinin de olduğu, babanın çocuğuna daha önce de işkence uyguladığı kaydedildi.