19 Mayıs 2022, Perşembe
Ankara’da minik Kadir babası tarafından işkenceyle öldürülmüştü! Talihsiz çocuk hakkında yürek yakan rapor: İstismara da uğramış
Ankara'da hapishaneden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle dövülerek öldürülen 2,5 yaşındaki Kadir G'nin cinsel istismara uğradığı gün yüzüne çıktı. Talihsiz miniğin kafa kırığından kaynaklı beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıkarken, vicdansız babanın çocuğuna daha önce de işkence ettiği tespit edildi.
Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:09 Güncelleme Tarihi: 19.05.2022 13:04
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