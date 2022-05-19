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Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
Oldukça ender rastlanan virüs, aniden tüm dünyada tehdit haline geldi. Koronavirüs tam bitecek derken bu virüsün küresel bir salgına dönüşmesi ilgili gelen bilgiler büyük korkuya sebep oldu. Avrupa ve ABD'den peş peşe enfeksiyon haberleri gelmeye başladı.
Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:31
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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok