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Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok

Oldukça ender rastlanan virüs, aniden tüm dünyada tehdit haline geldi. Koronavirüs tam bitecek derken bu virüsün küresel bir salgına dönüşmesi ilgili gelen bilgiler büyük korkuya sebep oldu. Avrupa ve ABD'den peş peşe enfeksiyon haberleri gelmeye başladı.

Giriş Tarihi: 19.05.2022 13:31
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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok

Başta Avrupa, şimdi de ABD'den gelen tüyler ürperten haberlerle beraber kan donduran gerçek gün yüzüne çıktı. Yeni bir küresel salgın dünyayı risk altına aldı. Son derece ender rastlanan maymun çiçek virüsüne ilişkin dünyanın dört bir yanından gelen haberler oldukça panik yarattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok

MADRİD'DEKİ KLİNİKTE TESPİT EDİLDİ

İspanya, enfekte olduğuna inandığı sekiz kişinin durumunu dikkatle takip ediyor ve virüse sahip olduklarını doğrulamak için testler yapılıyor. Yerel basına göre hastalığı kaptığından şüphelenen kişiler, Madrid'deki kliniklerde tespit edildi.

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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok

NASIL KAPTIKLARI BELLİ DEĞİL

Portekiz'deki sağlık yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, Portekiz'deki beş kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve en az 15 vaka üzerine araştırmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu vakaların hepsi erkek ve çoğunlukla 'genç', ancak virüsü nasıl kaptıkları henüz belli değil.

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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok

SON İKİ HAFTADA KORKUTAN YAYILMA

Şimdiye kadar maymun çiçeği vakaları, virüsün endemik olduğu batı ve orta Afrika'dan dönen gezginler ve akrabalarıyla sınırlıydı. Ancak uzmanlar, son iki hafta içinde yedi İngiliz kişide teşhis konulduktan sonra, şimdi ilk kez daha ciddi bir şekilde yayılmasından korkuyor.

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Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok
Maymun çiçeği virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok

CİNSEL YOLLA BULAŞTI

Bunlardan altısı Birleşik Krallık'ta enfekte olmuş gibi görünüyor ve çoğunluğu bağlantılı değil, bu da daha fazla vakanın tespit edilmediğini gösteriyor. Sağlık yetkilileri vakaların kaynağını bulmak için uğraşıyor. İngiliz hastalarda virüsün bulaşma modelinin cinsel yolla olabileceği aktarılırken, durumun "son derece düşündürücü" olduğu aktarılıyor.