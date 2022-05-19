Maymun çiçek virüsü yeni salgına davetiye çıkardı! Avrupa’da vaka sayısı artışta, tedavisi yok

NASIL KAPTIKLARI BELLİ DEĞİL

Portekiz'deki sağlık yetkilileri bugün yaptığı açıklamada, Portekiz'deki beş kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve en az 15 vaka üzerine araştırmalar yürütüldüğünü aktardı. Bu vakaların hepsi erkek ve çoğunlukla 'genç', ancak virüsü nasıl kaptıkları henüz belli değil.