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Haberler Galeri Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

Haziran-temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan Göle'de, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçe merkezlerinde ölçüldü. Kışın sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü 2038 rakımlı Göle'de bazı yerlerde yaz aylarında bile sobalar kaldırılmıyor. İlçede çay ocağı işleten Yakup Ertan, "Sadece bu yıl değil, her sene yazın dahi olsa sobalarımız aktif olarak duruyor" dedi.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 13:43
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Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

Türkiye'de 2022 yılı Haziran-Temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde kaydedildi.

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Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

Mayıs ve haziran aylarını mevsim normallerinin altında geçiren Türkiye'de bu yıl yaz sıcaklığının en yüksek olduğu günler geçen hafta yaşandı.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, geçen hafta en yüksek sıcaklık Şırnak Cizre ile Silopi, en düşük sıcaklık Ardahan'da kayıtlara geçti.

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Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesinde, en yüksek ise 46,2 ile 30 Temmuz'da Şırnak'ın Silopi ve 31 Temmuz'da Şırnak'ın Cizre ilçe merkezlerinde ölçüldü.

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Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

GEÇEN AY SIFIRIN ALTINI GÖREN GÖLE'DE SOBALAR KALDIRILMIYOR

Tüm yurtta hissedilen "eyyam-ı bahur" sıcaklarının yaşandığı temmuz ayının son haftasında hava sıcaklığının gece sıfırın altınra seyrettiği Ardahan'ın Göle ilçesinde birçok vatandaş, yaz mevsimi kısa sürdüğü için sobayı kaldırmıyor.

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Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

Ardahan'ın 2038 rakımdaki Göle ilçesinde kış mevsimi uzun, yaz mevsimi ise kısa sürüyor. Kışın hava sıcaklığının sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü ilçede yaz akşamları ise serin geçiyor.

Bu nedenle bazı ev ve iş yerinde sobalar kaldırılmıyor. Hava sıcaklığının düştüğü günlerde kimi vatandaşlar soba yakıyor.