Yaz kış soba yanıyor! Türkiye sıcaktan kavruluyor Ardahan donuyor: Eksi 8 dereceyi gördü

Haziran-temmuz döneminde en yüksek sıcaklığın görüldüğü 24-31 Temmuz haftasında en düşük sıcaklık sıfırın altında 0,8 derece ile Ardahan Göle'de, en yüksek sıcaklık ise 46,2 derece ile Şırnak'ın Cizre ile Silopi ilçe merkezlerinde ölçüldü. Kışın sıcaklığın sıfırın altında 40 dereceye kadar düştüğü 2038 rakımlı Göle'de bazı yerlerde yaz aylarında bile sobalar kaldırılmıyor. İlçede çay ocağı işleten Yakup Ertan, "Sadece bu yıl değil, her sene yazın dahi olsa sobalarımız aktif olarak duruyor" dedi.

Giriş Tarihi: 05.08.2022 13:43 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 13:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL