Ordu’da fındığa rakip çıktı! Topraksız tarım meslek sahibi yaptı | Hobi olarak başladı talepler patladı

"FINDIĞA GÖRE GETİRİSİ DAHA YÜKSEK"



Tolga Yıldız ise seraya dönüştürdükleri alanın geçmişte fındık bahçesi olduğunu, topraksız tarım ile çilek üretiminin fındığa göre daha yüksek olduğunu ifade ederek, "Burada topraksız tarım ile çilek üretimi yapıyoruz. 2020 yılının temmuz ayında dikimlerimizi yaptık, şu anda da hasat devam etmekte. Pandemi döneminde özellikle insanlar organik yiyeceklere alıştılar. Bu süreç bize de fayda sağladı. Bu alan 513 metrekare ve fındık bahçesi idi. Burayı keserek sera haline getirdik. Sezonda yaklaşık 5 ton beklentimiz oluyor ancak mevsim şartlarına göre değişiyor. Geçen sene 3,5 ton civarıydı, bu yıl düştü. Mevsim normal gittiği sürece yaklaşık 5 ton civarında beklentimiz oluyor. Eşim yüksek ziraat mühendisi, bize katkısı büyük. Bir işi kaliteli yaptığınızda pazar sıkıntısı yaşamıyorsunuz, sizi buluyorlar. Şu anda taleplere yetişemiyoruz. O nedenle ikinci sera için çalışmalara başladık. En kısa zamanda onu da faaliyete geçireceğiz ve talepleri karşılayacağız. Burası yarım dönüm ve küçük alanda olmasına rağmen fındığa göre çok daha iyi getirisi var" şeklinde konuştu.

