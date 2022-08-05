İstanbul’da tüyler ürperten olay! 'Kolu kopmuştu kemikleri dışarıya çıkmıştı' sözleri dehşete düşürdü
Son dakika haberine göre Kağıthane'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybettiği olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 05.08.2022
13:47 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
13:47
Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı.
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Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi (29) arayarak kendisini Mersin'den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.
UÇUŞU VARMIŞ Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
'DUŞTAYDIM' Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söylediği öğrenildi.