İstanbul’da tüyler ürperten olay! ’Kolu kopmuştu kemikleri dışarıya çıkmıştı’ sözleri dehşete düşürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.