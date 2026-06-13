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Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Yaz aylarında tezgahlarda yerini alan karpuz, şeftali, kiraz ve diğer mevsim meyveleri yalnızca lezzetleriyle değil, su, vitamin ve antioksidan içerikleriyle de öne çıkıyor. Mevsiminde tüketilen meyveler hem daha ekonomik hem de daha yüksek besin değerine sahip olabiliyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 1

Yaz mevsimi, vücudun artan sıvı ihtiyacını karşılamak ve günlük vitamin-mineral alımını desteklemek için en uygun dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Karpuzdan mangoya kadar birçok meyve, yüksek su oranı, lif içeriği ve antioksidan bileşenleri sayesinde hem bağışıklık sistemine hem de genel sağlığa katkı sağlıyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 2

YAZ MEYVELERİ GÜNLÜK BESLENMEYİ ETKİLİYOR

Yaz meyveleri; su, lif, vitamin ve antioksidan içerikleri sayesinde hem sindirim sisteminin düzenli çalışmasına hem de sıvı dengesinin korunmasına katkı veriyor. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekleyen bu meyveler, sıcak havalarda daha enerjik ve zinde kalmaya yardımcı olabiliyor.

MEVSİMİNDE MEYVE TÜKETMEK ÖNEMLİ

Mevsiminde hasat edilen meyveler genellikle daha kısa sürede tüketiciye ulaşıyor. Bu durum, ürünlerin aroma, tazelik ve besin değerlerini daha iyi korumasına yardımcı oluyor. Ayrıca mevsim ürünleri çoğu zaman daha uygun fiyatlarla satışa sunulduğu için bütçe açısından da avantaj sağlıyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 3

YAZ MEYVELERİNİ DİYETİNİZE NASIL EKLEYEBİLİRSİNİZ?

Bu meyveler ara öğünlerde tek başına tüketilebildiği gibi kahvaltılık yulaf karışımları, yoğurt kaseleri, smoothie tarifleri ve meyve salatalarında da değerlendirilebiliyor. Ayrıca ev yapımı tatlılar, soğuk yaz içecekleri ve hafif salatalara doğal lezzet katarken günlük vitamin, lif ve antioksidan alımını artırmaya yardımcı oluyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 4

KARPUZ VE KAVUN SICAK HAVALARDA SERİNLETİYOR

Yüksek su içeriğiyle bilinen karpuz, sıcak havalarda sıvı kaybını dengelemeye yardımcı oluyor. Yaklaşık yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan bu meyve, A ve C vitamini ile likopen bakımından da dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı bir ara öğün alternatifi sunuyor.

Kavun, yüksek su oranı ve beta-karoten içeriğiyle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. AOL'ye göre A vitamini öncüsü bileşikler içeren kavun, bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkı sağlıyor. Potasyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından da değerli bir kaynak olarak kabul ediliyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 5

ŞEFTALİ KALP DOSTU BESİNLER ARASINDA

Yazın en çok tüketilen çekirdekli meyvelerinden biri olan şeftali, lif, potasyum ve C vitamini içeriyor. İçeriğindeki polifenoller sayesinde hücresel hasara karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Taze tüketilebildiği gibi kahvaltılıkların ve salataların da önemli bir tamamlayıcısı oluyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 6

KİRAZ UYKU KALİTESİNİ DESTEKLER

Kiraz, doğal melatonin içeriği sayesinde uyku düzenine katkı sağlayabilen meyveler arasında yer alıyor. Aynı zamanda güçlü antioksidanlar içeren kiraz, hücreleri oksidatif stresten korumaya yardımcı oluyor. Yaz boyunca taze tüketildiğinde besin değerini en iyi şekilde koruyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 7

YABAN MERSİNİ ANTİOKSİDAN DEPOSU

Yaban mersini, antosiyanin açısından zengin yapısıyla dikkat çekiyor. Bu bileşikler, beyin fonksiyonlarının desteklenmesine ve kalp sağlığının korunmasına katkı sağlayabiliyor. Lif ve C vitamini içeriğiyle de öne çıkan yaban mersini, dengeli beslenme programlarında sıkça yer alıyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 8

ÇİLEK C VİTAMİNİ İHTİYACINI KARŞILIYOR

Çilek, düşük kalorili yapısına rağmen yüksek miktarda C vitamini içeriyor. Günlük C vitamini ihtiyacının önemli bölümünü karşılayabilen bu meyve, bağışıklık sisteminin desteklenmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda içerdiği antioksidan bileşiklerle kalp sağlığını destekleyen besinler arasında gösteriliyor.

Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi 9

MAGNO BAĞIRSAK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR

Tropikal meyveler arasında öne çıkan mango, lif, A vitamini ve C vitamini bakımından zengin bir seçenek sunuyor. İçerdiği polifenoller sayesinde bağırsak mikrobiyotasını destekleyebiliyor. Tatlı isteğini daha sağlıklı bir şekilde karşılamak isteyenler için yaz aylarında iyi bir alternatif oluşturuyor.

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