Kalorisi düşük, besin değeri yüksek: Diyete uygun 7 yaz meyvesi

Yaz aylarında tezgahlarda yerini alan karpuz, şeftali, kiraz ve diğer mevsim meyveleri yalnızca lezzetleriyle değil, su, vitamin ve antioksidan içerikleriyle de öne çıkıyor. Mevsiminde tüketilen meyveler hem daha ekonomik hem de daha yüksek besin değerine sahip olabiliyor.

Yaz mevsimi, vücudun artan sıvı ihtiyacını karşılamak ve günlük vitamin-mineral alımını desteklemek için en uygun dönemlerden biri olarak öne çıkıyor. Karpuzdan mangoya kadar birçok meyve, yüksek su oranı, lif içeriği ve antioksidan bileşenleri sayesinde hem bağışıklık sistemine hem de genel sağlığa katkı sağlıyor.

YAZ MEYVELERİ GÜNLÜK BESLENMEYİ ETKİLİYOR Yaz meyveleri; su, lif, vitamin ve antioksidan içerikleri sayesinde hem sindirim sisteminin düzenli çalışmasına hem de sıvı dengesinin korunmasına katkı veriyor. Düzenli ve dengeli tüketildiğinde bağışıklık sistemini destekleyen bu meyveler, sıcak havalarda daha enerjik ve zinde kalmaya yardımcı olabiliyor. MEVSİMİNDE MEYVE TÜKETMEK ÖNEMLİ Mevsiminde hasat edilen meyveler genellikle daha kısa sürede tüketiciye ulaşıyor. Bu durum, ürünlerin aroma, tazelik ve besin değerlerini daha iyi korumasına yardımcı oluyor. Ayrıca mevsim ürünleri çoğu zaman daha uygun fiyatlarla satışa sunulduğu için bütçe açısından da avantaj sağlıyor.

YAZ MEYVELERİNİ DİYETİNİZE NASIL EKLEYEBİLİRSİNİZ? Bu meyveler ara öğünlerde tek başına tüketilebildiği gibi kahvaltılık yulaf karışımları, yoğurt kaseleri, smoothie tarifleri ve meyve salatalarında da değerlendirilebiliyor. Ayrıca ev yapımı tatlılar, soğuk yaz içecekleri ve hafif salatalara doğal lezzet katarken günlük vitamin, lif ve antioksidan alımını artırmaya yardımcı oluyor.

KARPUZ VE KAVUN SICAK HAVALARDA SERİNLETİYOR Yüksek su içeriğiyle bilinen karpuz, sıcak havalarda sıvı kaybını dengelemeye yardımcı oluyor. Yaklaşık yüzde 90'dan fazlası sudan oluşan bu meyve, A ve C vitamini ile likopen bakımından da dikkat çekiyor. Özellikle yaz aylarında hafif ve ferahlatıcı bir ara öğün alternatifi sunuyor. Kavun, yüksek su oranı ve beta-karoten içeriğiyle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. AOL'ye göre A vitamini öncüsü bileşikler içeren kavun, bağışıklık sisteminin desteklenmesine katkı sağlıyor. Potasyum ve magnezyum gibi mineraller bakımından da değerli bir kaynak olarak kabul ediliyor.