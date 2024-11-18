Yastıklardaki sarı lekeleri anında yok edecek yöntem! Tek ürün yeterli

Sararmaların Nedenleri

Yastıklarda oluşan sarı lekeler genellikle terleme, vücut yağları, losyonlar ve çevresel kirlerin bir kombinasyonu sonucu meydana gelir. Ancak bu lekeler yalnızca görsel bir sorun olarak değerlendirilmemelidir. Zamanla biriken bu maddeler, bakteri ve toz akarlarının üremesi için ideal bir ortam yaratır. Bu da ciltte tahriş, solunum yolu rahatsızlıkları ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

Bu nedenle yastık temizliğini düzenli olarak yapmak hem hijyen hem de sağlık açısından büyük önem taşır.