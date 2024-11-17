17 Kasım 2024, Pazar
Korelilerin vazgeçemediği yöntemi duyunca şaşıracaksınız! Ayakkabılarınıza bir adet koymanız yeterli
Kore kültürüne özgü ilginç bir alışkanlık, kış aylarında ayakkabıları korumak için kullanılan pratik bir yöntemi gözler önüne seriyor. Korelilerin soğuk havalarda ayakkabılarının içine çay poşeti yerleştirmesi, kötü kokularla mücadelede etkili bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Bu geleneksel yöntem, ayakkabıların nemden korunmasını sağlarken aynı zamanda taze bir koku sunmasıyla da öne çıkıyor.
Giriş Tarihi: 17.11.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 14:04