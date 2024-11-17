Korelilerin vazgeçemediği yöntemi duyunca şaşıracaksınız! Ayakkabılarınıza bir adet koymanız yeterli

Uygulama Çok Basit

Bu yöntemi denemek için ihtiyacınız olan tek şey, kullanılmamış birkaç çay poşeti. İşte adımlar:

Ayakkabılarınızı iyice kurulayın.

Her bir ayakkabının içine bir ya da iki adet çay poşeti yerleştirin.

Poşetleri gece boyunca ayakkabınızın içinde bırakın.

Ertesi gün ayakkabılarınız hem kuru hem de taze kokulu olacaktır.