19 Kasım 2024, Salı
Tencerelerinizi asla bulaşık makinesinde yıkamayın! Bakın neye neden oluyormuş
Bulaşık makineleri, mutfaktaki iş yükünü hafifleten en önemli yardımcılarımızdan biri olsa da tüm mutfak eşyalarına uygun olmayabiliyor. Özellikle tencereler, bulaşık makinesinin yüksek ısısı ve güçlü deterjanlarıyla ciddi şekilde zarar görebiliyor. Yapışmaz yüzeyli, emaye kaplamalı ve paslanmaz çelik tencereler için bulaşık makinesi hem tencerenize hem de makinenize olumsuz etkiler yaratabilir.
Giriş Tarihi: 19.11.2024 09:50 Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 09:50