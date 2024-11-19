Tencerelerinizi asla bulaşık makinesinde yıkamayın! Bakın neye neden oluyormuş

Makinenize Verdiği Zararlar

Büyük ve ağır tencereler, bulaşık makinesinin raflarına zarar verebilir. Ağırlık nedeniyle, makinenin sepetlerinde bükülmelere ve kırılmalara yol açılabilir. Ayrıca, büyük tencereler su püskürtme kollarının düzgün çalışmasını engelleyebilir, bu da diğer bulaşıkların yeterince temizlenmemesine neden olabilir. Bu tür hasarlar, makinenin performansını düşürür ve tamir masraflarını artırır.

Bulaşık makinesinde büyük tencerelerin yıkanması, yemek kalıntılarının filtreleri tıkamasına neden olabilir. Bu tıkanma, makinenin verimli çalışmasını engeller, kötü kokulara yol açar ve makinenin ömrünü kısaltır.