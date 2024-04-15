Yaşlı çiftin optik illüzyon çizimi kişiliğinizi açığa çıkarıyor 'İlk fark ettiğiniz detay sizi anlatıyor'

Bu popüler optik illüzyon görüntüsünde, yaşlı bir adam ve yaşlı bir kadın yer alıyor. İlk bakışta hangi yüzü gördüğünüz, nasıl düşündüğünüz hakkında ipuçları verir. Belki yaşlı adamın keskin çizgileri ve dikkat çekici burunu size ilk gözüken detaydır. Ya da belki yaşlı kadının yumuşak hatları ve zarif ifadesi size ilk olarak dikkat çeken şeydir. Bu illüzyon, insan beyninin algısal süreçlerini ve ilk izlenimlerin nasıl oluştuğunu anlamak için ilginç bir araçtır.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:27 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 13:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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