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Haberler Galeri Masquerade'deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

Masquerade'deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübündeki tadilatta çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yangına dair hazırlanan itfaiye raporunda, alevlerin çıkış nedeni kaynak makinesi olarak belirlenirken ihmaller zinciri de sıralandı.

Giriş Tarihi: 15.04.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 11:59
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Masquerade’deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübündeki yangının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

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Masquerade’deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

Beşiktaş'taki bir gece kulübünde tadilat sırasında çıkan ve 29 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin itfaiye raporu açıklandı.

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Masquerade’deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiyesi, yangının kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı izolasyon, yalıtım ve döşeme malzemelerini hızla tutuşturduğunu açıkladı.

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Masquerade’deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

İHMALLER ZİNCİRİ
İtfaiye ekibinin hazırladığı raporda ihmaller zincirleri de sıralandı.

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Masquerade’deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

Raporda iş yeri acil durum aydınlatmalarının çalışmadı belirtildi.