Masquerade'deki yangın faciası nasıl geldi? Alevlerin çıkış sebebi belli oldu! İtfaiye raporu...

İstanbul Beşiktaş'taki Masquerade isimli gece kulübündeki tadilatta çıkan ve 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yangına dair hazırlanan itfaiye raporunda, alevlerin çıkış nedeni kaynak makinesi olarak belirlenirken ihmaller zinciri de sıralandı.