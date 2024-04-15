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Müge Anlı'daki Etiyopyalı Eman'ın hikayesi yürek burktu! Baba özlemiyle sınırları aştı...

Müge Anlı ve Tatlı Sert programı, 15 Nisan Pazartesi bölümünde izleyicileri şaşırtan bir olaya sahne oldu. Eman isimli genç bir kadın, babası Muzaffer Uzun'u bulmak üzere Etiyopya'dan Türkiye'ye Müge Anlı stüdyolarına geldi. Eman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Etiyopya arasında yaşadığı babası hasretini anlattı. Babasının 6 yaşındayken ailesinden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini dile getirdi. Eman'ın babası kısa bir süre içinde bulunurken, ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. İşte haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:57
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Müge Anlı’daki Etiyopyalı Eman’ın hikayesi yürek burktu! Baba özlemiyle sınırları aştı...

Atv'nin gündüz kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, izleyicileri şaşırtan bir olaya ev sahipliği yaptı. 28 yaşındaki Etiyopyalı Eman, babası Muzaffer Uzun'u bulmak amacıyla Müge Anlı stüdyosuna konuk oldu.

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Müge Anlı’daki Etiyopyalı Eman’ın hikayesi yürek burktu! Baba özlemiyle sınırları aştı...

Türkiye, Suudi Arabistan ve Etiyopya üçgeninde baba hasreti yaşayan Eman, babasının 6 yaşındayken ailesinden ayrıldığını ve o günden beri bir daha geri dönmediğini dile getirdi.

Babasına gözyaşları içinde babasına seslenen Eman, "Baba, seni arıyorum. Sana kavuşmak istiyorum. Seni görmek istiyorum" dedi. Bu dokunaklı anlar, programın izleyicilerini derinden etkiledi.

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Müge Anlı’daki Etiyopyalı Eman’ın hikayesi yürek burktu! Baba özlemiyle sınırları aştı...

Eman, 22 yıl önce gördüğü babası için şunları söyledi: "Babam Suudi Arabistan'da bir restoran işletiyormuş. Annemle tanışıp evlenmişler. Babam ve annemin evliliğinden tek çocukları var, o da benim. Annem ve babam 1992 yılında evlenmişler. Annemin daha önceki evliliğinde 5 çocuğu varmış. Babamın da 4 çocuğu varmış. Babamı hiç görmedim. Annem beni ailesinin yanına Etiyopya'ya göndermiş, kendisi Suudi Arabistan'da kalmış. Babamla 6 yaşına kadar telefonla konuştum. Bir süre sonra iletişimimiz koptu.

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Müge Anlı’daki Etiyopyalı Eman’ın hikayesi yürek burktu! Baba özlemiyle sınırları aştı...

Ben 7 yaşındayken babamla annem ayrılmış. Bunun üzerine annem Etiyopya'ya benim yanıma geldi. Ben babamın izine ulaşamadım. Babamın Türkiye'ye döndüğünü öğrendim. Etiyopya'dan Türkiye'ye babam için geldim. Babamı bulup Türk kültürünü tanırsam çok mutlu olurum. Türkiye'ye geldikten sonra herkes bana Müge Anlı'ya gitmemi söyledi. Ben de buraya geldim. Babamdan kalan bazı fotoğraflar var. Ben evliyim. Bir çocuğum var. Ailemle birlikte geldim. Babamın ailemi tanımasını istiyorum"

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Müge Anlı’daki Etiyopyalı Eman’ın hikayesi yürek burktu! Baba özlemiyle sınırları aştı...

Eman'ın avukatı Beyza Hanım ise şunları ifade etti: "Müvekkilimin elinde şeriat mahkemesi tarafından verilmiş resmi evlilik belgesi vardı. Ben bu belgelerle bulabileceğimi düşünmüştüm. Ancak sandığım gibi olmadı, bu nedenle sizden yardım almak için buraya geldik."