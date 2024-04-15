15 Nisan 2024, Pazartesi
Müge Anlı'daki Etiyopyalı Eman'ın hikayesi yürek burktu! Baba özlemiyle sınırları aştı...
Müge Anlı ve Tatlı Sert programı, 15 Nisan Pazartesi bölümünde izleyicileri şaşırtan bir olaya sahne oldu. Eman isimli genç bir kadın, babası Muzaffer Uzun'u bulmak üzere Etiyopya'dan Türkiye'ye Müge Anlı stüdyolarına geldi. Eman, Türkiye, Suudi Arabistan ve Etiyopya arasında yaşadığı babası hasretini anlattı. Babasının 6 yaşındayken ailesinden ayrıldığını ve bir daha geri dönmediğini dile getirdi. Eman'ın babası kısa bir süre içinde bulunurken, ortaya çıkan gerçekler herkesi şoke etti. İşte haberin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 15.04.2024 13:57
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10