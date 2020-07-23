23 Temmuz 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

Antalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 12:01
  • 1
  • 11
Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

Konyaaltı ilçesinde, kağıt toplayarak ailesinin geçimine katkıda bulunan M.H., çöp konteynerinin üzerine çıkıp, lüsk bir sitenin havuzunda oynayan akranlarını izledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

M.H.'nin, site bahçesini çeviren brandanın yırtık kısmından havuzda eğlenen çocukları izlediği anlar, bir vatandaş tarafından fotoğraflanıp, 'Konyaaltı'nda çöp toplayan küçük bir kardeşimiz ve yanı başında havuzda yüzen çocukları izlediği o an' notuyla sosyal medyada paylaşıldı.

  • 3
  • 11
Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

Fotoğraf, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılarak, çocuğa destek olunması yönünde çağrılar yapıldı.

  • 4
  • 11
Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

HAVUZDA DOYASIYA EĞLENDİLER

Fotoğrafı gören Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen de hemen harekete geçti. Fotoğrafın Hurma Mahallesi'nde çekildiği saptandı.

  • 5
  • 11
Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

Mahalleye giden belediye ekipleri, 2 gün boyunca aradıkları M.H.'yi kağıt toplarken buldu. M.H. ile 3 kardeşi, bir spor merkezine götürüldü.