Yaşıtlarını böyle izlemişti! Kağıt toplayıcı çocuğa sürpriz!

Antalya'da, bir sitenin havuzundaki çocukları izlemek için çöp konteynerinin üzerine çıkan 10 yaşındaki kağıt toplayıcısı M.H., fotoğrafının sosyal medyada paylaşılması üzerine Konyaaltı Belediyesi ekipleri tarafından kardeşleriyle birlikte havuza götürüldü. M.H. ile kardeşleri, daha sonra Antalya Akvaryum'u gezdi.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 11:59 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 12:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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