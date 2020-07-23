Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi: Uzmanlardan flaş uyarı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde Basra kaynaklı sıcak hava dalgası etkisini göstermeye başladı. Termometrelerin 48 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da, vatandaşlar sıcaktan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih etti. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Uğur Çevik, yaşlı ve kronik hastaların öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları için uyardı ve günlük 2 ila 3 litre su tüketmesi önerisinde bulundu.
Giriş Tarihi: 23.07.2020 10:01Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 10:02