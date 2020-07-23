Diyarbakır'da termometreler 48 dereceyi gösterdi: Uzmanlardan flaş uyarı

Çevik, sıcak havaların uyku bozukluğuna da neden olduğuna dikkat çekerek, "Sıcak havalarda önerimiz, kişilerin günde en az 2- 3 litre sıvı tüketmesi, sıvı alması, onun dışında özellikle öğlen saatlerinde güneşe maruz uzak kalmamaları gerekmektedir. Yaşlılar ve kronik hastalar bu konuda daha da dezavantaja sahiptir.