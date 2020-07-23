Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti. Şiar'ın ölümünü şüpheli bulan öz babası Samet Kılıç, dede Kemal ve babaanne Emine Kılıç'la birlikte Şiar'ın ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Samet Kılıç oğlunun ölümüyle ilgili anne Gülizar Amanet'ten şüphelenirken mahalleli tarafından Müge Anlı ekibine anlatılanlar kan dondurdu. Beykoz'da yaşadıkları evlerine temizliğe gittiğini söyleyen bir kadının evin her yerinde kan izleri olduğunu söylemesi şoke etti. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...