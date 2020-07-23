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Haberler Galeri Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşayan 9 yaşındaki Şiar Kılıç, evlerinde çıkan yangın sonrası hayatını kaybetti. Şiar'ın ölümünü şüpheli bulan öz babası Samet Kılıç, dede Kemal ve babaanne Emine Kılıç'la birlikte Şiar'ın ölümünün araştırılması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Samet Kılıç oğlunun ölümüyle ilgili anne Gülizar Amanet'ten şüphelenirken mahalleli tarafından Müge Anlı ekibine anlatılanlar kan dondurdu. Beykoz'da yaşadıkları evlerine temizliğe gittiğini söyleyen bir kadının evin her yerinde kan izleri olduğunu söylemesi şoke etti. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te yaşananlar...

Giriş Tarihi: 23.07.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 23.07.2020 12:57
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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

Müge Anlı'da araştırılan Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili ortaya çıkan detaylar kan dondurdu. Annesi ve üvey babasıyla birlikte yaşadığı evde çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden Şiar'ın kardeşlerinin anlattıkları sonrası oğlunun ölümünden şüphelenen baba Samet Kılıç, olayın araştırılması için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

Hayatını kaybeden Şiar Kılıç'ın babası, dedesi ve babaannesi Müge Anlı canlı yayınına çıkarak şoke eden iddialarda bulundu. Şiar'ı annesi Gülizar Amanet ve üvey babasının öldürdüğünden şüphelenen ailenin anlattıkları sonrası yayına bağlanan bir izleyicinin iddiaları kan dondurdu.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

APAR TOPAR MAHALLEDEN TAŞINDILAR

Gülizar Amanet ve sevgilisi Hami'nin Beykoz'da yaşadıkları evde yan dairelerinde oturan komşuları evden gelen dayak sesleri sonrası kapılarına dayandığını ve çocukları dövüyorlarsa polis çağıracağını söylemesinden yarım saat sonra apar topar mahalleden taşındıklarını söyledi.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

DUVARLARDA VE KOLTUKLARDA KAN İZLERİ VARDI

Beykoz'da yaşadıkları evi temizlemeye gelen kadının anlattıkları kan dondurdu. Eve temizliğe gelen kadın duvarlarda ve koltuklarda kan izleri olduğunu açıkladı. Evde bulunan eşyaların, yorganların izleriyle dolu olduğunu söyleyen kadın çocukların her yerinde yara izleri olduğunu açıkladı.

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Müge Anlı’daki Şiar Kılıç’ın ölümüyle ilgili kan donduran iddia! “Evin her yerinde kan izleri vardı”

Kocaali'ye bağlı Karşımahalle Mahallesi Gökçekız Sokak'taki tek katlı evde, gece saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenler, itfaiyeye haber verirken, bu sırada çevredekiler de yangını söndürmeye çalıştı. Gülizar Amanet, iddiaya göre, yangın sırasında kendisini dışarı atarken, ilk evliliğinden olan ve odasında uyuyan çocuğu Şiar Kılıç'a ulaşamadı.