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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Yaşanan son deprem sonrası Elazığ'da şimdide sis şoku yaşanıyor! Göz gözü görmedi Yaşanan son deprem sonrası Elazığ'da şimdide sis şoku yaşanıyor! Göz gözü görmedi SON DAKİKA HABERİ | Bugün peş peşe yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da akşam saatlerinde etkili olan sis görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirdi. 4,2 büyüklüğünde yaşanan depremde can ve mal kaybı yaşanamazken, Elazığ'da aniden bastıran sis nedeniyle adeta göz gözü görmedi. A Haber muhabiri Fırat Öztürk son gelişmeleri canlı yayında aktardı. Giriş Tarihi: 03.01.2021 19:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 19:55
Elazığ'da akşam saatlerinde sis etkisini gösterirken sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji ise bölge geneli için sis, buzlanma ve don uyarısı yaptı. GALERİ DEVAM EDİYOR
Elazığ'da 5 gündür ara ara sis etkisini gösteriyor. Özellikle sabah saatlerinde etkili olan sis, bugün gün batımı ile etkisini daha fazla arttırdı. Kent merkezi ve ana yollarda göz gözü görmedi.
GÖRÜŞ MESAFESİ SIFIRA DÜŞTÜ
Görüş mesafesinin yer yer sıfıra düştüğü kentte vatandaşlar yürümekte bile zorluk çekti. Yollarda ilerleyeme çalışan sürücüler de zor anlar yaşadı.
Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler yavaş ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.
Sürücülerden İbrahim Ata, yoğun sisten dolayı görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar indiğini belirterek,
"Normalde 2-3 metreden fazla gözükmüyor. Markete geldim ama zor bela gelebildim o da mecburen geldim. Arkadan gelen araç zaten fark etmiyor o yüzden dörtlü flaşörleri yakmak lazım. Çünkü görüş mesafesi çok kısa" dedi.
Vatandaşlardan Ali Demir ise, "Sis, aksam saat 17:00'dan sonra etkili oldu. Daha sonra daha da yoğunlaştı. Arabalar da çalışmıyor yürümeye çalışıyorum, zaten yolumu zar zor buluyorum" diye konuştu.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada,
"Bölgemizde havanın az bulutlu olarak geçmesi, gün içerisinde yer yer sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmemektedir. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.